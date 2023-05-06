В Санкт-Петербурге все экстренные службы задействованы в преодолении последствий солнечного дня

В Санкт-Петербурге экстренные службы внеурочно работают над преодолением последствий солнечного дня.

В течение 6 мая прямые солнечные лучи обрушивались на город в течение около 4 часов подряд, причём сигнал тревоги не прозвучал заранее и многих горожан стихия застала врасплох.

Пока городские власти оценивают ущерб, жители до сих пор пребывают в панике – медицинские учреждения переполнены людьми в шоковом состоянии. Мобильная связь в центре города и густонаселённых районах работает с перебоями.

– Около полудня была надежда на то, что сейчас это всё закончится – небо на миг вернулось в привычное состояние, прекратился этот ослепительный свет, – рассказывает один из очевидцев катаклизма. – В этот момент многие побежали на улицу, чтобы помогать пострадавшим, затаскивать их в дома, в метро, куда угодно в тень. И через минуту солнце вышло снова. Очень многие не успели вернуться и тоже пострадали.

Городу нанесён огромный ущерб – так, знаменитая серая краска, ставшая визитной карточкой питерских коммунальщиков, много где вспузырилась или даже потекла, обнажив изображения непристойных цветов. Некоторые горожане получили сильные ожоги, сейчас их пытаются спасти путём переливания крови перорально.

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