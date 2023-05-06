 

В Санкт-Петербурге все экстренные службы задействованы в преодолении последствий солнечного дня

06.05.2023, 15:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Санкт-Петербурге экстренные службы внеурочно работают над преодолением последствий солнечного дня.

В течение 6 мая прямые солнечные лучи обрушивались на город в течение около 4 часов подряд, причём сигнал тревоги не прозвучал заранее и многих горожан стихия застала врасплох.

Пока городские власти оценивают ущерб, жители до сих пор пребывают в панике – медицинские учреждения переполнены людьми в шоковом состоянии. Мобильная связь в центре города и густонаселённых районах работает с перебоями.

– Около полудня была надежда на то, что сейчас это всё закончится – небо на миг вернулось в привычное состояние, прекратился этот ослепительный свет, – рассказывает один из очевидцев катаклизма. – В этот момент многие побежали на улицу, чтобы помогать пострадавшим, затаскивать их в дома, в метро, куда угодно в тень. И через минуту солнце вышло снова. Очень многие не успели вернуться и тоже пострадали.

Городу нанесён огромный ущерб – так, знаменитая серая краска, ставшая визитной карточкой питерских коммунальщиков, много где вспузырилась или даже потекла, обнажив изображения непристойных цветов. Некоторые горожане получили сильные ожоги, сейчас их пытаются спасти путём переливания крови перорально.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03.22 / Мнение: Россия будет продавать газ за рубли

20.05.22 / BFM TV – «Мы живём в аду» — в Индии и Пакистане из-за жары перебои с водой и электричеством

02.12.22 / Тренды стрижек на 2023 год: от бокс-боба до глубокого бокового пробора

15.11.21 / Свежее — не значит полезное: 5 продуктов, которые при приготовлении становятся более полезными

13.04.21 / Скандалы: Тяжкие долги Дмитрия Мазепина

19.06.22 / Вывалившей поименный список российских содомитов Шукшиной светят нары: Возбудить уголовное дело

06.10.22 / Создаем ауру любви вокруг себя: какие кристаллы помогут на пути к самоуважению и внутреннему исцелению

15.09.20 / В предсказаниях Нострадамуса говорится о возрождении СССР в 2020 году?

15.09.22 / Мода на фиолетовые румяна: как наносить оттенок, чтобы не выглядеть болезненно

28.02.22 / Мединский высказался о важности переговоров с Украиной: Каждый час – спасенные жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика