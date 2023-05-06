Балаяж «Русалка», омбре крест-накрест и «полуночная магия»: самые смелые идеи окраски волос в бирюзовых тонах

Каждый цвет включает в себя многообразие разных оттенков. Бирюзовый, который сегодня в тренде, также является разновидностью голубого, но может иметь множество разных тонов. Об особенностях оттенков и сочетаний бирюзового и красоте окраски волос в стиле русалки пойдет речь в данной статье.

Однотонный

Очень стильно и эффектно смотрится бирюзовый цвет на волосах в разных его оттенках. Вы можете остановить свой выбор на темной или светлой окраске волос.

Можно добавить больше синего или отдать предпочтение зеленому и салатовому. Подберите идеальный оттенок в своему тону кожи и цвету глаз, бирюзовый однозначно подойдет к любому стилю в одежде.

Балаяж «Русалка»

Отлично смотрится балаяж, техника которого предусматривает наличие множественных оттенков бирюзового. Также не менее привлекательно выглядит концепция бирюзового цвета с другими цветными прядями.

Омбре

Переход от одного цвета к другому в зависимости от вашего желания (кончики поярче или потемнее, корни посветлее и менее яркие и наоборот) станет однозначно выигрышным вариантом. Появляется возможность поиграть с оттенками, а также визуально увеличить объем.

Пастельные оттенки

Вы можете остановить свой выбор на пастельных оттенках бирюзового, такое окрашивание будет смотреться очень нежно и женственно. Если планируете сделать волосы светлее, это ваш вариант. Пастельные оттенки сегодня в тренде, как и бирюзовое окрашивание, и у вас есть возможность совместить эти тенденции.

«Полуночная магия»

Речь идет об идеях сочетаний глубоких и ярких оттенков. Такое окрашивание больше подойдет брюнеткам или шатенкам, которые хотят придать своим волосам полуночной яркости звезд на фоне темно-синего неба (можно оставить в качестве основы черные волосы и добавить на кончиках, у корней или в виде прядей бирюзового цвета).

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Голографический

Очень стильно смотрится светло-бирюзовый цвет в виде фона, на котором размещены яркие пряди для голографического эффекта.

Их можно сделать в виде полосок, крест-накрест, в виде любых геометрических рисунков. Все зависит от вашего вкуса, предпочтений и фантазий.

Оригинальные сочетания цветов

Бирюзовый цвет гармонично сочетается со всеми остальными тонами, как пастельными, так и яркими. Поэтому вы можете использовать разные варианты: с белым и черным, фиолетовым и синим, фуксией и розовым, желтым и джинсовым, а также одновременно или выборочно использовать все цвета радуги.

Отличный вариант, чтобы выглядеть стильно, экстравагантно и креативно.