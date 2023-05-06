 

Доктор Алисова объяснила признаки гиперчувствительности к глютену

06.05.2023, 14:15, Разное
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Некоторые люди могут негативно реагировать на глютен – обычный белок, содержащийся в зерновых, таких как пшеница, ячмень и рожь. Глютен содержится в макаронах, хлебе и хлебобулочных изделиях.

Пищевые красители, пиво и крупы содержат вещество, похожее на глютен. Непереносимость глютена может вызвать вздутие живота, проблемы с пищеварением и несварение желудка. Он может вызывать диарею, запор или рвоту. Усталость, боли в теле и утомляемость могут быть признаками непереносимости, которая может вызвать боли в суставах или костях, головные боли и депрессию. Она также может привести к тревоге, затуманенности сознания, онемению, затуманенности головы и чувству страха.

Герпетиформный дерматит – более очевидный признак непереносимости глютена, говорит Александра Алисова.Если вы подозреваете, что глютен может вызвать реакцию, важно проконсультироваться с врачом.

Группы продуктов, не содержащих глютен: Фрукты, овощи, мясо птицы, морепродукты, рыба, молочные продукты, орехи, бобы и бобовые


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