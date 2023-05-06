Заодно: приехавшей в Москву Пугачевой показали место на элитном кладбище

Здесь покоятся многие друзья и коллеги прилетевшей специально из Израиля певицы Аллы Пугачевой. Поэтому пока она в компании модельера Игоря Гуляева к месту упокоения Валентина Юдашкина, помощница Елена Чупракова проводила артистке небольшую экскурсию – мол, на этом месте могила того-то.

Стоит заметить, что сама Алла Пугачева уже давол приобрела место на Кузьминском кладбище столицы, где покоятся ее умершие в 80-х годах прошлого столетия мать Зинаида Одегова и отец Борис Пугачев. В 2011 году скончался единственный брат певицы Евгений, но похоронить его рядом с родными не вышло: погребение на старом Кузьминском кладбище к тому времени запретили. Поэтому Примадонна приобрела участок рядом с центральным входом (сразу для нескольких могил), эксгумировала и перевезла сюда останки всех своих близких. Как говорят друзья, во время этого приезда в столицу России из Израиля она намерена посетить и могилу родственников.

Но главной ее целью было прощание с Валентином Юдашкиным. В 2016-м у него было обнаружено онкологическое заболевание — рак почки. Оно стало причиной образования метастазов по всему телу, в том числе в голове, причем они распространились очень быстро, в течение года. А после перенесенной операции на голове в 2021 году у модельера развился острый остеомиелит, который изматывал его болями. Знаменитому модельеру стало резко хуже в середине апреля. За пару недель до смерти у гуру моды выявили анемию и он в тяжелом состоянии был госпитализирован. Последние два дня модельер уже не приходил в сознание.