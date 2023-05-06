 

Новая песня Макса Фадеева кого-то и цепляет

06.05.2023, 14:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несравненный мелодист Максим Фадеев, в сотворчестве с поэтом Михаилом Гуцериевым выпустили песню “Обязательно вернусь”. Песня получилась очень актуальной.

Слова Гуцериева – “Я вернусь к тебе живой, вернусь, раздавленный судьбой”, и теплые, близкие – “И дочке в глазки загляну. И сердцем сына обниму” цепляют и не оставляют равнодушными.

Музыка популярного продюсера и композитора Фадеева, как всегда обладает определенной хитовостью. Исполняет песню Максим Александрович в своей трепетной манере – куплеты напевая, почти проговаривая текст, не на опоре, а в припеве выходит на опору и надрыв.

Аранжировка насыщена струнными инструментами и падами, а в последнем припеве, особую глубину эмоциальности в аранжировке песни придает партия электрогитары на овердрайве. В исполнении Максима Фадеева песня звучит как духоподъемно, так и в определенной степени трагично. Текст песни очень мягко и логично вплетается в партитуру и мелодию.

В целом, песня теплая и добрая, как и задумывалась авторами. Здесь про любовь и про семью, как высшие ценности.

Сотворчество двух авторов однозначно получилось удачным.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04.22 / Гороскоп на неделю с 25 апреля по 1 мая 2022 года

29.08.22 / Как собаки узнают свои самые любимые игрушки

07.05.22 / Трикотажный комбинезон или мини-платье в стиле 60-х: яркие майские образы помогут блистать с понедельника по воскресенье

14.06.22 / Мнение: По обстрелам Донецка. 13.06.2022

22.12.20 / «При виде высоких белых пришельцев вы думаете, что встретили Ангелов» – уфолог

23.01.22 / Maxar зафиксировала около 100 тысяч российских военных

07.04.23 / Мнение: Экономика Евросоюза летит к обрыву

20.12.21 / За сутки в России насчитали 27 022 заболевших ковидом человек

10.03.23 / Суд обязал испанца оплатить экс-супруге ведение домашнего хозяйства за 24 года брака

14.11.20 / Команда российских губернаторов под руководством Михаила Дегтярева досрочно выиграла зимнюю серию игр «Что? Где? Когда?»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика