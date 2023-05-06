Новая песня Макса Фадеева кого-то и цепляет

Несравненный мелодист Максим Фадеев, в сотворчестве с поэтом Михаилом Гуцериевым выпустили песню “Обязательно вернусь”. Песня получилась очень актуальной.

Слова Гуцериева – “Я вернусь к тебе живой, вернусь, раздавленный судьбой”, и теплые, близкие – “И дочке в глазки загляну. И сердцем сына обниму” цепляют и не оставляют равнодушными.

Музыка популярного продюсера и композитора Фадеева, как всегда обладает определенной хитовостью. Исполняет песню Максим Александрович в своей трепетной манере – куплеты напевая, почти проговаривая текст, не на опоре, а в припеве выходит на опору и надрыв.

Аранжировка насыщена струнными инструментами и падами, а в последнем припеве, особую глубину эмоциальности в аранжировке песни придает партия электрогитары на овердрайве. В исполнении Максима Фадеева песня звучит как духоподъемно, так и в определенной степени трагично. Текст песни очень мягко и логично вплетается в партитуру и мелодию.

В целом, песня теплая и добрая, как и задумывалась авторами. Здесь про любовь и про семью, как высшие ценности.

Сотворчество двух авторов однозначно получилось удачным.