Упадок, злость и раскол — всё меньше британцев гордятся собственной страной

Новый опрос общественного мнения выявил пессимистические настроения, которые царят среди жителей Туманного Альбиона накануне коронации Карла III. Более половины респондентов посетовали на ухудшение уровня жизни, а почти три четверти обратили внимание на растущее разделение внутри общества, пишет The Independent.



AP

Две трети британцев гордятся Соединённым Королевством меньше, чем пять лет назад. К такому выводу пришли авторы опроса, проведённого аналитическим центром YouGov по заказу рекламной компании Saatchi & Saatchi, пишет The Independent.

Согласно исследованию, 68% британцев признали, что страна «в целом находится в упадке», а свыше 50% согласились с тем, что их уровень жизни ухудшается. При этом 73% заявили, что Соединённое Королевство более расколото, чем десять лет назад.

Эти результаты перекликаются с прошлогодним исследованием фонда Resolution Foundation. В нём утверждалось, что 2022-й стал «катастрофическим для уровня жизни в Великобритании». Три четверти респондентов сообщили, что пытались сократить общие расходы, а 45% беспокоились о счетах за электроэнергию.

Новая статистика вышла накануне коронации короля, которая состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве в центре Лондона. Опросы показали, что большая часть британской общественности относится к церемонии безразлично. Причём среди людей в возрасте от 18 до 24 лет число тех, для кого это событие является «не очень важным» или «совсем не важным», составляет 75%.

Опросы Saatchi & Saatchi сопровождает запуск нового исследования компании под названием «Что за х…я происходит?». В нём отражены взгляды 13 человек, выбранных наугад по всей Великобритании, о состоянии страны. Авторы отчёта уверены, что «люди действительно чувствуют проблемы, стоящие перед страной».

«Те, кто живёт в бедности и зависит от продовольственных банков, уже давно ощущают эти трудности… То, что мы сейчас наблюдаем, — это влияние национального кризиса на людей, которые по традиционным меркам живут намного лучше», — подчеркнули исследователи.

«В клинике моего друга в Брадфорде был пациент, который угрожал прийти с ножом и заколоть всех, и это просто безумие… кажется, что общество просто разгневано», — рассказал авторам исследования врач общей практики из Милдсборо Хамид.

«Я думаю, что народ стал злее. Независимо от того, вызвал ли такую реакцию коронавирус, люди кажутся гораздо менее терпимыми и гораздо менее готовыми идти на компромисс», — добавил он.

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