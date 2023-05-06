 

Упадок, злость и раскол — всё меньше британцев гордятся собственной страной

06.05.2023, 14:00, Новости дня
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Новый опрос общественного мнения выявил пессимистические настроения, которые царят среди жителей Туманного Альбиона накануне коронации Карла III. Более половины респондентов посетовали на ухудшение уровня жизни, а почти три четверти обратили внимание на растущее разделение внутри общества, пишет The Independent.


AP

Две трети британцев гордятся Соединённым Королевством меньше, чем пять лет назад. К такому выводу пришли авторы опроса, проведённого аналитическим центром YouGov по заказу рекламной компании Saatchi & Saatchi, пишет The Independent.

Согласно исследованию, 68% британцев признали, что страна  «в целом находится в упадке», а свыше 50% согласились с тем, что их уровень жизни ухудшается. При этом 73% заявили, что Соединённое Королевство более расколото, чем десять лет назад.

Эти результаты перекликаются с прошлогодним исследованием фонда Resolution Foundation. В нём утверждалось, что 2022-й стал «катастрофическим для уровня жизни в Великобритании». Три четверти респондентов сообщили, что пытались сократить общие расходы, а 45% беспокоились о счетах за электроэнергию.

Новая статистика вышла накануне коронации короля, которая состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве в центре Лондона. Опросы показали, что большая часть британской общественности относится к церемонии безразлично. Причём среди людей в возрасте от 18 до 24 лет число тех, для кого это событие является «не очень важным» или «совсем не важным», составляет 75%.

Опросы Saatchi & Saatchi сопровождает запуск нового исследования компании под названием «Что за х…я происходит?». В нём отражены взгляды 13 человек, выбранных наугад по всей Великобритании, о состоянии страны. Авторы отчёта уверены, что «люди действительно чувствуют проблемы, стоящие перед страной».

«Те, кто живёт в бедности и зависит от продовольственных банков, уже давно ощущают эти трудности… То, что мы сейчас наблюдаем, — это влияние национального кризиса на людей, которые по традиционным меркам живут намного лучше», — подчеркнули исследователи.

«В клинике моего друга в Брадфорде был пациент, который угрожал прийти с ножом и заколоть всех, и это просто безумие… кажется, что общество просто разгневано», — рассказал авторам исследования врач общей практики из Милдсборо Хамид.

«Я думаю, что народ стал злее. Независимо от того, вызвал ли такую реакцию коронавирус, люди кажутся гораздо менее терпимыми и гораздо менее готовыми идти на компромисс», — добавил он.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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