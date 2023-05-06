Госдума разрешила региональным властям не красить траву в зелёный цвет перед приездом высших должностных лиц

Государственная дума в третьем чтении приняла изменения в федеральный закон «Об особенностях благоустройства населённых пунктов в преддверии посещения ими высших должностных лиц государства».

Согласно прежней редакции документа, все территории, которые предварительно должны посетить с визитом президент или премьер-министр обязаны привести в соответствующий вид, за исключением случаев, если в регионе произошло чрезвычайное происшествие.

Парламентарии смягчили пункт 5 ФЗ об усиленном благоустройстве, требующем оперативно белить деревья, красить в зелёный цвет траву, убирать снег и мусор. Такие послабления помогут сохранить в региональных бюджетах до 200 млн рублей в год.

– Для кого мы показуху устраиваем и мобилизуем коммунальные службы? Президент, глава правительства, спикер Госдумы и Совета Федерации должны видеть реальную картину, а не такую как им показываем, – одобрил изменения депутат из Воркуты Олег Пестряков. – В некоторых регионах банально закончилась зелёная краска, а зимой красить снег и вовсе странно.

Другую поправку, подразумевающую освободить представителей региональной власти от обязанности бить поклоны перед высокими гостями, депутаты не поддержали.

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