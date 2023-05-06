 

Тренер отметила преимущества упражнения «альпинист» для снижения веса

06.05.2023, 13:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Тренер Эшли Джой назвала упражнение “альпинист” отличным средством для снижения веса.

Это упражнение выполняется стоя на планке и подтягивая колени, по очереди, до локтя на другой стороне. Джой объяснила, что это упражнение укрепляет большие группы мышц, включая квадрицепсы, нижнюю часть спины, плечи и ягодицы. По ее словам, “альпинист” увеличивает подвижность бедер и укрепляет кардиосистему.

Она также пояснила о правильной технике выполнения этого упражнения. Линия тела должна оставаться прямой. Не стоит поднимать ягодицы, так как это увеличивает нагрузку на руки. Если не удается держать линию тела прямой, необходимо немного отдохнуть. Если болят руки, нужно переместить их немного вперед, это поможет снизить нагрузку.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03.23 / Скандалы: ЕС не может найти большую часть российских активов

21.09.20 / Обзор по России, 11-18 сентября 2020 г.

27.08.21 / Юлия Снигирь с Cartier, Приянка Чопра с Bvlgari: дайджест fashion-новостей недели

19.09.22 / Можно быстро поменять стиль прически: чем хороши накладные волосы

07.04.23 / Стояние на озере Святое

27.04.23 / Мнение: Психологическая ломка на сцене

27.01.22 / “США не будут жалеть украинцев”: политолог Никулин о готовящейся провокации в Донбассе

01.12.22 / В Сети рассказали о не продающемся в России крутом бюджетном смартфоне Xiaomi

09.11.22 / Эллу Памфилову задержали при попытке внести на избирательный участок в США урну с неизвестным содержимым

19.08.21 / Испанцы разочарованы первой в истории гендерно-нейтральной корридой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика