Тренер отметила преимущества упражнения «альпинист» для снижения веса

Тренер Эшли Джой назвала упражнение “альпинист” отличным средством для снижения веса.

Это упражнение выполняется стоя на планке и подтягивая колени, по очереди, до локтя на другой стороне. Джой объяснила, что это упражнение укрепляет большие группы мышц, включая квадрицепсы, нижнюю часть спины, плечи и ягодицы. По ее словам, “альпинист” увеличивает подвижность бедер и укрепляет кардиосистему.

Она также пояснила о правильной технике выполнения этого упражнения. Линия тела должна оставаться прямой. Не стоит поднимать ягодицы, так как это увеличивает нагрузку на руки. Если не удается держать линию тела прямой, необходимо немного отдохнуть. Если болят руки, нужно переместить их немного вперед, это поможет снизить нагрузку.