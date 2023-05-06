 

В машине Захара Прилепина ехала его дочь, но взорвали автомобиль только после того, как она вышла

06.05.2023, 12:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно последним данным, автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 взорвался в окрестностях города Бор, расположенного по соседству с Нижним Новгородом. По сообщению телеграм-канала WarGonzo, писатель ехал со своей дочерью и водителем.

Девочке якобы удалось спастись буквально чудом. Подрыв произошел после того, как она вышла из машины. Жертвой взрыва стал водитель и личный охранник Захара Прилепина.

Часть телеграм-каналов сообщают, что у погибшего было украинское гражданство. WarGonzo называют его своим боевым товарищем и сообщают позывной – “Злой”.

Также уточняются данные о состоянии самого Захара Прилепина. Сообщается, что в результате нападения у него были повреждены ноги и он находится в тяжелом состоянии. При погрузке в машину скорой помощи писатель был в сознании и признался, что еще не понял, что произошло. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в данный момент Захар Прилепин в порядке.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07.20 / Обнаружен характерный признак тяжелой формы коронавируса

31.10.21 / “Год без тебя”. Onuka поделилась трогательным фото с бабушкой в годовщину ее смерти

08.06.21 / “Не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу”. От Светланы Лободы ушла ее продюсер Нателла Крапивина

05.09.20 / Белорусская оппозиция поставила ультиматум преподавателям и ректорам вузов

24.12.21 / Горбачев объяснил истоки идеи расширения НАТО

29.07.20 / Роскачество предупредило об опасности в жару холодного чая и кофе

29.07.22 / Газпром представил часть переписки по вопросу возвращения турбины Siemens

21.11.20 / Fox News – когда адвокат Трампа рассказал о фальсификации выборов, СМИ обвинили его в работе на Россию

07.08.21 / Кузин: Мы хотим оттянуть новый локдаун на максимально отдаленный срок

09.03.23 / Пушилин: ВСУ попытались контратаковать на одном из участков в Артемовске, но атака отбита

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика