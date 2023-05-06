В машине Захара Прилепина ехала его дочь, но взорвали автомобиль только после того, как она вышла

Согласно последним данным, автомобиль Захара Прилепина Audi Q7 взорвался в окрестностях города Бор, расположенного по соседству с Нижним Новгородом. По сообщению телеграм-канала WarGonzo, писатель ехал со своей дочерью и водителем.

Девочке якобы удалось спастись буквально чудом. Подрыв произошел после того, как она вышла из машины. Жертвой взрыва стал водитель и личный охранник Захара Прилепина.

Часть телеграм-каналов сообщают, что у погибшего было украинское гражданство. WarGonzo называют его своим боевым товарищем и сообщают позывной – “Злой”.

Также уточняются данные о состоянии самого Захара Прилепина. Сообщается, что в результате нападения у него были повреждены ноги и он находится в тяжелом состоянии. При погрузке в машину скорой помощи писатель был в сознании и признался, что еще не понял, что произошло. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в данный момент Захар Прилепин в порядке.