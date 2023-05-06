Модный способ скрыть седину и сделать волосы гуще: короткие стрижки с мелированием на лето для женщин за 60

Стилисты утверждают, что длинные волосы привлекательны только тогда, когда они сияют в полную силу, и, давайте будем откровенны, это редко бывает после 60 лет. В связи с этим они рекомендуют в этом возрасте делать короткие стрижки, а также прибегать к мелированию.

Вот некоторые модные тенденции в прическах сезона весна-лето 2023 года, которые с успехом могут использовать зрелые женщины. При этом те, кто не стесняется седины, может не расставаться с ней, а, напротив, подчеркнуть ее, добившись тем самым благородного вида.

Для чего нужно мелирование после 60

Кто-то может спросить: “А так ли уж нужно мелирование женщинам после 60?” На что стилисты с уверенностью отвечают: “Не помешает!” Потому что это идеальный прием для того, чтобы скрыть седину. Кроме того, подчеркнутые окрашиванием пряди выглядят модно и круто в весенне-летний сезон. А еще за мелированными волосами легче ухаживать. Ведь для получения эффектного образа не нужно окрашивать волосы равномерно по всей длине.

Далее рассмотрим, какие же стрижки с применением мелирования подходят женщинам после 60 больше всего. Вот несколько вариантов, из которых вы можете выбрать тот, который нравится вам.

Стрижка в стиле пикси для женщин в очках

Если вы носите очки, то вам идеально подойдет короткая мальчишеская стрижка с мелированием. На ее фоне этот аксессуар в красивой оправе будет выгодно выделяться.

С серебряными прядями

Женщины за 60 могут спокойно отказаться от полного закрашивания седины, ограничившись мелированием “соль и перец”.

Это смотрится весьма весьма эффектно, стильно и в то же время благородно.

Бунтарский розовый

Вовсе необязательно в 60 лет отказываться от остромодных трендов и игнорировать яркие цвета в мелировании, если вы чувствуете в себе бунтарский дух. Поэкспериментируйте, например, с розовыми оттенками.

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Стрижка для густых волос со светлыми прядями

Хотя густые волосы для женщин в 60 лет – это отнюдь не норма, но и не исключение из правила. Если вы являетесь обладательницей именно таких волос, украсьте свою прическу светлыми прядями.

Короткая асимметрия

По мнению стилистов, симметричные стрижки больше всего подходят для юных лиц. Если же вам за 60, то наилучшим вариантом для вас будет асимметрия, так как она будет отвлекать внимания от лица, сосредоточивая его на прическе.

А также дамам в возрасте рекомендуется освежить стрижку мелированием, например, слегка осветлив пряди или окрасив их в более радикальный, рыжий цвет.

Особенно эффектно ассиметричная стрижка будет смотреться на вьющихся волосах все с тем же мелированием, которое в данном случае лучше сделать легким.