Мнение: Являются ли владельцы квартир паразитами?

Мне на днях заявили в комментариях, что сдавать квартиру — это эксплуатация и паразитизм. Так как ты получаешь деньги просто так, не работая, ничего не делая. Живёшь за чужой счёт.

Давайте немного усложним схему. Допустим, наш лендлорд две квартиры сдаёт, а одну — снимает. Сдаёт две однушки у метро Волковская, а снимает трёшку у метро Бухарестская. Является ли он паразитом?

Конечно, да. Так как он на халяву, не вкладывая труда, получает деньги за сдачу в аренду двух квартир. Типичный же лендлорд-эксплуататор, хоть в Палату мер и весов отправляй. А куда там лендлорд отобранное у трудящихся тратит — на аренду трёшки или, может быть, на массажные салоны — уже неважно.

Сделаем ещё один ход. Пусть теперь наш лендлорд две свои квартиры продаст, а трёшку, в которой живёт — купит. Останется ли он после этого паразитом?

С точки зрения логики, да. Так как он продолжит нахаляву жить в собственной трёшке, никому не платя за это. И так как для общества тоже ничего не изменится — жильцы однушек как платили за аренду, так и продолжат кому-то платить. Следовательно, принципиальной разницы между тем, чтобы сдавать квартиру, и тем, чтобы самому жить в своей квартире, нет.

Тут, правда, возникает некоторая проблема с ипотечными квартирами. Допустим, наш лендлорд платит за ипотеку больше, чем получает от арендатора. Тоже паразитизм? С точки зрения социалистов, несомненно. Они руководствуются правилом Пьера Прудона, «всякая собственность есть кража». Владеешь квартирой? Ты вор. Платишь ипотеку? Тоже вор, только хитрый, с дополнительными ступенями. Чтобы не быть паразитом, ты должен отдать свою собственность народу или как минимум пустить арендатора пожить бесплатно. Повторюсь, не только во вторую-третью квартиру, но и в первую тоже, так как если у тебя трёшка, а твой сосед Василий свою квартиру пропил и живёт в общаге, будет справедливо устроить размен: однушка тебе, однушка ему.

Капиталист мог бы на это возразить, заметив, что сдающий квартиру лендлорд вовсе не является паразитом — просто он получает отложенное вознаграждение за свой труд. Сталевар, отстояв две недели у доменной печи, приходит в бухгалтерию, и получает вознаграждение за эти две недели. Выйдя на пенсию, сталевар получает от государства пенсию в качестве оплаты за десятилетия труда. И другая пенсионерка, накопив за 45 лет трудовой жизни на две квартиры, тоже получает отложенное вознаграждение за свой труд в прошлом. Суть одна и та же: сначала работаешь, потом получаешь плату.

Однако с точки зрения социалистов всё это — ерунда, так как прошлого не существует. Если у тебя есть собственность — квартира, станок, завод — совершенно неважно, каким образом она тебе досталась, как много труда ты в её покупку вложил. Если ты получаешь деньги за что-то, что ты делал в прошлом, ты — паразит.