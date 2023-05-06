Фигуристы-чемпионы ушли от Москвиной к Тутберидзе

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ушли из группы Тамары Москвиной, чтобы тренироваться у Этери Тутберидзе. Об этом рассказал Александр Коган, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР).

По его словам, соответствующая заявка была подана в ФФККР. Бойкова поблагодарила Москвину в своем посте в одной из социальных сетей за их многолетнее сотрудничество. Пара решила попробовать что-то новое и двигаться дальше, отметила она.

Под руководством Москвиной Бойкова и Козловский выиграли Чемпионат Европы-2020, они также завоевали две бронзы на континентальных чемпионатах и одну на чемпионате мира. В активе пары также два золота чемпионата России. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине пара заняла четвертое место в личном зачете.

Москвина руководит детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва “Звездный” в Санкт-Петербурге с 2014 года. В настоящее время она тренирует действующих чемпионов РФ и мира Анастасию Мишину и Александра Галлямова.