 

Фигуристы-чемпионы ушли от Москвиной к Тутберидзе

06.05.2023, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ушли из группы Тамары Москвиной, чтобы тренироваться у Этери Тутберидзе. Об этом рассказал Александр Коган, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР).

По его словам, соответствующая заявка была подана в ФФККР. Бойкова поблагодарила Москвину в своем посте в одной из социальных сетей за их многолетнее сотрудничество. Пара решила попробовать что-то новое и двигаться дальше, отметила она.

Под руководством Москвиной Бойкова и Козловский выиграли Чемпионат Европы-2020, они также завоевали две бронзы на континентальных чемпионатах и одну на чемпионате мира. В активе пары также два золота чемпионата России. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине пара заняла четвертое место в личном зачете.

Москвина руководит детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва “Звездный” в Санкт-Петербурге с 2014 года. В настоящее время она тренирует действующих чемпионов РФ и мира Анастасию Мишину и Александра Галлямова.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10.22 / Тренд для смелых: зачем девушки сбривают брови, и как это сделать правильно

18.07.22 / Байсултанов рассказал, кто бы мог оказаться в Премьер-лиге

21.02.23 / Комблаг отправил на уборку Петербурга лишь 154 единицы спецтехники утром 21 февраля

02.02.23 / Врачебная тайна: Васильева на курьих ножках изменилась до неузнаваемости

02.11.21 / Финская компания добилась исключительного права на продажу «вологодского» масла на территории РФ

10.04.22 / Минфин: продажа валюты населению возобновлена, но попытка её покупки будет преследоваться по УК

14.06.22 / Мнение: Их ответ “Армате”

04.04.23 / Россиянок, продающих собственный эротический контент, привлекут за изготовление порнографии

16.09.22 / Наживается на россиянах: беглянка Брежнева впаривает народу протухшую байду за бешеные деньги

03.10.22 / Эмин Агаларов запускает сеть фитнес-клубов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика