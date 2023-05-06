 

Черная от горя жена иноагента Пугачева появилась у гроба Юдашкина

06.05.2023, 11:40, Разное
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За последние несколько лет Алла Борисовна ходила на прощание считанное число раз. В октябре 2018-го она была в Центральном Доме Литераторов на прощании с актером Романом Карцевым. В феврале 2020 года хоронила своего давнего друга – певца Александр Кальянова. Когда-то он работал у нее звукорежиссером, а потом певица предложила ему и самому выйти на сцену – в 1988-м Кальянов дебютировал как певец с песней “Старое кафе” на “Рождественских встречах”.

В ноябре 2020-го Алла Пугачева с пятым мужем (будущим иноагентом) появилась на похоронах Михаила Жванецкого, которого считала своим творческим братом. В сентябре 2021 года артистка побывала на прощании с художником-сценографом Борисом Красновым, который оформлял певице многие концертные программы. Спустя год Пугачева пришла к гробу Михаила Горбачева, который в 1991 году подписал указ о присвоении ей звания Народной артистки СССР. В истории этот документ остался последним государственным союзным актом.

6 мая 2023 года певица пришла на Троекуровское кладбище столицы, чтобы отдать последние почести Валентину Юдашкину. В черной очках и надвинутой на глаза шляпе – она не общалась с прессой и сразу прошла к гробу, где сидела возле матери и вдовы покойного.

Перед смертью модельер успел побывать у нее в Израиле и попрощаться. А уже через месяц страшная новость о смерти друга заставила 74-летнюю Аллу Пугачеву вместе с матерью именитого кутюрье 78-летней Раисе Юдашкиной прилететь из Тель-Авива в Москву.

Напомним, в 2016 году у Валентина Юдашкина было обнаружено онкологическое заболевание — рак почки. Оно стало причиной образования метастазов по всему телу, в том числе в голове, причем они распространились очень быстро, в течение года. А после перенесенной операции на голове в 2021 году у модельера развился острый остеомиелит, который изматывал его болями. Знаменитому модельеру стало резко хуже в середине апреля. За пару недель до смерти у гуру моды выявили анемию и он в тяжелом состоянии был госпитализирован. Последние два дня 59-летний модельер уже не приходил в сознание…


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