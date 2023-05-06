 

Смерть на свидании – как разводной мост стал причиной гибели молодой девушки

06.05.2023, 11:45, Разное
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Как выяснилось, причиной трагедии стал разведенный мост. Девушка, прогуливалась, снимая красивый вид на Неву, оступилась и рухнула в технологический котлован. Глубина провала составила семь метров.

Страшное происшествие оказалось заснято камерами наружного наблюдения. На них видно, что девушка делает последний шаг даже не подозревая, какая опасность находится перед ней.

Спасатели успели поднять пострадавшую на поверхность и даже довезли ее до реанимации. Однако травмы оказались слишком серьезными: перелом основания черепа, закрытая травма груди и позвоночника.

Результатом стал травматический шок у пострадавшей. Девушка впала в кому и скончалась следующий день после трагедии.

Трагедия на свидании стала напоминанием о том, что небрежность и невнимательность могут привести к гибели людей. Будьте осторожны на улицах города!


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