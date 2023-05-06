 

Приземлился в метре от меня – Байден чуть не погиб из-за взорвавшегося рядом с Белым домом электросамоката

06.05.2023, 11:33, Разное
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Вечером 5 мая президент США Джо Байден принял участие в ежемесячной пресс-конференции, которая традиционно проходит на лужайке Белого дома.

После окончания мероприятия глава государства вместе с супругой решил прогуляться вокруг своей резиденции, однако уже через 5 минут агентам ФБР пришлось провести срочную эвакуацию американского лидера – рядом с четой Байденов упал взорвавшийся электросамокат.

– Со мной всё хорошо, Провидение сохранило меня и Джилл. Это не теракт, а несчастный случай – произошло возгорание припаркованного рядом с Белым домом электросамоката. Он взорвался, перелетел ограду и приземлился на лужайке в метре от меня. Главное, что никто не пострадал, – написал Байден в Twitter.

Официальный представитель ФБР Роберт Джефферсон на экстренном брифинге заявил, что произошедшее не является терактом.

– Мы провели проверку и пришли к выводу, что самокат просто перегрелся на солнце и из-за некачественных китайских батарей произошло короткое замыкание. Версия террористического акта не рассматривается, но владелец устройства будет привлечён к ответственности, – сообщил Джефферсон.

По данным газеты The New York Times, американским силовикам удалось установить личность владельца электросамоката. Им оказалась 75-летняя женщина из Пенсильвании, которая накануне припарковала свой транспорт около Белого дома и вылетела на отдых в один из кубинских санаториев. После возвращения в США пенсионерка будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащие техническое состояние принадлежащего ей транспортерного средства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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