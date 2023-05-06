Мнение: Судьба спектакля

Судья Замоскворецкого районного суда Москвы Наталья Чепрасова удовлетворила ходатайство следствия и арестовала на два месяца театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светланы Петричук. Они обвиняются в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Состав преступления следствие обнаружило в спектакле «Финист Ясный Сокол», где рассказывается о российских женщинах, которые решили выйти замуж за исламистов и отправиться к ним в Сирию.

«РИА Новости» передает, что уголовное дело было возбуждено за публикации читки пьесы «Финист Ясный Сокол» на YouTube, «в которой якобы содержится оправдание терроризма.

Парадоксально, но на сайте ФСИН размещена информация, что еще в 2019 году читка пьесы проводилась, к примеру, в колонии ВК-2 УФСИН России по Томской области.

Дословно: «В рамках заключенного в августе 2019 года соглашения о сотрудничестве в Томской ВК-2 УФСИН России по Томской области выступили артисты Томского областного театра юного зрителя с постановкой «Финист – Ясный Сокол». Жанр необычный. Спектакль-читка по пьесе молодого драматурга Светланы Петричук основан на реальных событиях. По информации официального сайта ТЮЗа, «читки пьес сопровождают сейчас практически все фестивали современной драматургии. Здесь текст и зритель встречаются впервые. Это еще не спектакль, но уже действие». Новая форма при сценическом минимализме позволяет зрителям сосредоточиться на актуальной проблематике – пропаганде в молодежной среде экстремизма и терроризма.

В пьесе рассказывается о судьбах девушек, которые через социальные сети в поисках счастья, своего Финиста, знакомятся с молодыми людьми. Умело используя романтические отношения и искренние чувства, они вербуют юных женщин в террористические организации. Последствия доверчивости и наивности страшные – уголовные дела и лишение свободы на длительные сроки. По словам врио заместителя начальника учреждения Юлии Айкиной, после спектакля состоялось обсуждение, пьеса произвела на воспитанниц сильное эмоциональное впечатление».

отсюда

Это что же получается? В 2019 году пьеса не была преступной, не оправдывала терроризм? А в 2023 году, вдруг, стала крамольной? Что произошло?

На снимке: Евгения Беркович в Замоскворецком суде, фотография отсюда

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