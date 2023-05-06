 

Названы 3 варианта завтрака, снижающие уровень холестерина

06.05.2023, 10:35, Разное
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По мнению диетологов, замена основных продуктов для завтрака, таких как молочный йогурт и пшеничный хлеб, на более здоровые варианты может помочь снизить уровень холестерина.

Сердечные заболевания и инсульты могут быть вызваны высоким уровнем холестерина. Причем некоторые продукты могут стать причиной его высокого уровня, но другие могут послужить средством его снижения.

Овсянка может стать отличным началом вашего дня. Овес содержит бета-глюканы, которые отвечают за холестериноснижающее действие сливочных продуктов. Бета-глюканы – это растворимая клетчатка, которая помогает связать холестерин и предотвратить его всасывание в кровь. Для снижения уровня рекомендуется потреблять 3 грамма бетаглюканов в день.

Если вам не нравятся хлопья, вы можете получать полезные элементы из других продуктов для завтрака. Например, рожь богата бета-глюканами. Диетологи объяснили, как замена пшеничного хлеба ржаным может помочь достичь рекомендуемой суточной нормы потребления. Также он считается полезнее хлеба, так как содержит больше витаминов группы В и клетчатку. Чтобы достичь рекомендуемой нормы в три грамма бета-глюканов, нужно съедать около трех порций ржи в день.

Вы можете снизить уровень холестерина, заменив обычное молоко или йогурт соевым молоком. Насыщенные жиры обычно содержатся в молочных продуктах с высоким содержанием жира, таких как сливки, сыр и жирное молоко. Их высокое потребление может привести к повышению уровня липидов низкой плотности (также известных как “плохой холестерин”). Выбирайте сою, чтобы снизить количество потребляемых насыщенных жиров.


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