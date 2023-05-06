 

Крымский мост открыли для движения машин после перерыва

06.05.2023, 10:26, Новости дня
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Ранним утром 6 мая в СМИ появилась информация о закрытия Крымского моста для движения автомобилей. Согласно официальной версии, причиной послужили некие технические причины.

Одновременно с этим в Сети появились непроверенные сообщения о работе систем ПВО на севере российского полуострова. Как бы то ни было, спустя всего час после закрытия движения, оно было восстановлено.

Напомним, Крымский мост является самым протяженным в Европе, а также самым большим из всех, когда-либо построенных в России. Он служит для связи Крымского полуострова с материковой частью страны.

В октябре 2022 года украинскими спецслужбами был осуществлен теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли пять человек и обрушились три пролета. Спустя три дня движение было восстановлено частично, в мае 2023 года все последствия взрыва были ликвидированы.


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