 

Опасность в домашней аптечке: ребенок попал в больницу из-за обычных таблеток

06.05.2023, 10:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Несчастный случай произошел в Алексеевском районе столицы. Пока мама была занята своими делами, мальчик нашел пачку таблеток с витамином D и решил попробовать пилюли.

Некоторое время спустя, ребенок почувствовал себя неважно. Мать не сразу поняла, что случилось с сыном, лишь найдя пустую упаковку от лекарств, поняла в чем дело, после чего вызвала неотложку. Ребенка в срочном порядке доставили в лечебное учреждение.

К счастью, медицинская помощь была оказана вовремя, и ребенок находится в стабильном состоянии. Однако этот случай является хорошим напоминанием о том, что лекарства и витамины должны храниться в недоступном для детей месте.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11.20 / Мнение: c США надо жить по главной заповеди зэков

08.11.20 / В Беларуси вводится расписание доступа в интернет

24.07.22 / Guardian – ВОЗ признала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

26.10.22 / Мнение: Грязная бомба

20.08.22 / Одной оказалось мало – Личное мнение

05.06.22 / Die Welt – большинство восточных немцев поддерживают умеренный курс в отношении России

26.09.22 / Квартир без отделки стало больше на 62%

18.01.23 / Личное: “Внезапный поток спонтанности”

24.07.21 / В апарт-отеле Аркадия Ротенберга пройдет серия семинаров, посвященных борьбе с коррупцией

08.10.22 / Мнение: Имидж для устойчивости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика