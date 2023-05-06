Богородская игрушка сквозь века пронесла тепло рук и полёт мысли мастеров

В Богородском, расположенном недалеко от Сергиева Посада, с середины XVIII века делают уникальные игрушки с фирменным стилем, аналогов которому нет в мире. Как передаёт NTD, для резьбы используют мягкие породы дерева — липу, осину и ольху. Традиционно мастер сначала создаёт задуманную композицию из глины или пластилина, потом вырезает из дерева. В музее можно узнать историю уникального ремесла, а также самому собрать и раскрасить богородскую игрушку.

Тепло рук и полёт мысли. Богородские игрушки издавна считаются особенными. Ещё 400 лет назад местные мастера превращали дерево в произведения искусства. Главным отличием богородской игрушки стала её гладкость. Этого достигают с помощью специального богородского ножа.

ВАЛЕНТИНА ДЕГТЯРЁВА, экскурсовод: С середины XVIII века в каждом дворе нашего села резали игрушку, но резали семьями. Резали обособлено. Нигде никогда этому мастерству не обучали. Только в семьях передавали из поколения в поколение. Вокруг нас очень много сёл. Единственное, в котором резали игрушку, — это наше Богородское.

Изначально Богородское принадлежало Троице-Сергиевой лавре, а жители были крепостными монастыря. Им давали заказы, и они вырезали так называемые серые игрушки, которые окончательно отделывали в Сергиевом Посаде.

Но со временем в крестьянской среде развились собственные традиции и мастерство. А символом богородской игрушки стал медведь.

Для резьбы используют мягкие породы дерева — липу, осину и ольху. Традиционно мастер сначала создаёт задуманную композицию из глины или пластилина. Потом вырезает из дерева. Скульптуру обрабатывают стамесками разной величины. На завершающем этапе используют самую мелкую, чтобы скрупулёзно проработать детали.

ВАЛЕНТИНА ДЕГТЯРЁВА: Наш стиль резьбы — единственный в мире. Есть подобные в Германии. Но богородский стиль резьбы — это вообще единственный в мире.

Обычно богородскую игрушку не окрашивают, но иногда мастера отступают от этого правила. Так, в 74-м году при строительстве ГАЭС нашли выброшенную игрушку чёрного цвета. Теперь она хранится в местном музее. Почему её раскрасили, когда сделали, и кто автор, неизвестно.

А это копия композиции «Мыши хоронят кота». Оригинальная скульптура хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Сейчас на фабрике богородской игрушки работают 18 резчиков. Выполняют заказы либо воплощают в дереве собственные задумки. А в музее можно узнать историю уникального ремесла, а также самому собрать и раскрасить богородскую игрушку.

Дата выхода в эфир 05 мая 2023 года.

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