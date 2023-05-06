 

Саудовская Аравия согласилась убрать из государственного гимна слова об уничтожении Израиля

06.05.2023, 9:33, Разное
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По итогам переговоров, которые прошли в Иерусалиме между представителем Саудовской Аравии, принцем Омаром Аль-Саудом и спецпредставителем МИД Израиля Ицхаком Зильберманом, ближневосточные державы приняли решение снизить напряжённость в международных отношениях.

Согласно итоговому совместному заявлению, Саудовская Аравия изменит государственный гимн, убрав из него упоминание о необходимости уничтожения Государства Израиль. Строки «и рухнет Израиль в ядерный пепел, и сгинут в Геенне отродья шайтана» будут заменены на близкие по смыслу, но не будут напрямую упоминать державу, дружественную королевству.

В качестве ответного жеста доброй воли Израиль отказался от проведения гей-парада в священной для мусульман мечети Аль-Акса, а также не будет настаивать на участии саудовских дипломатов в ежегодном фестивале сала в шоколаде, который организуют представители украинской диаспоры в Хайфе.

– Это важный шаг к тому, чтобы две ближневосточные державы начали слышать и понимать друг друга, – говорит Ицхак Зильберман. – Конечно, нам предстоит ещё долгий путь прежде, чем Саудовская Аравия станет нашим полноценным союзникам и будет продавать нефть за шекели, но с чего-то нужно начинать. В свою очередь, нам приятно будет, что на каждом спортивном мероприятии или при каждом приёме их представителей мы не будем слушать про то, как нас всех уничтожат ядерным огнём.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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