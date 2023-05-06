Онколог Карасев: Некоторые ощущения во рту могут указывать на рак

Онколог Иван Карасев заявил, что определенные ощущения во рту могут свидетельствовать о подозрении на рак.

Исследование, проведенное под руководством доктора медицинских наук Брайана Беркли в Кливлендской клинике, выявило изменения в тканях полости рта, которые могут свидетельствовать о раке.

Онколог перечислил основные симптомы:

– Постоянная (длящаяся не менее двух недель) и ноющая боль, затрагивающая не только рот, но и горло;

– Опухание в горле или щек и языка;

– Изменение цвета кожи в области рта;

– Пятна на языке;

– Ощущение чего-то в горле;

– Изменение голоса.

Если человек испытывает любой из этих симптомов, доктор Карасев советует обратиться к врачу для постановки точного диагноза.