Онколог Карасев: Некоторые ощущения во рту могут указывать на рак
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Онколог Иван Карасев заявил, что определенные ощущения во рту могут свидетельствовать о подозрении на рак.
Исследование, проведенное под руководством доктора медицинских наук Брайана Беркли в Кливлендской клинике, выявило изменения в тканях полости рта, которые могут свидетельствовать о раке.
Онколог перечислил основные симптомы:
– Постоянная (длящаяся не менее двух недель) и ноющая боль, затрагивающая не только рот, но и горло;
– Опухание в горле или щек и языка;
– Изменение цвета кожи в области рта;
– Пятна на языке;
– Ощущение чего-то в горле;
– Изменение голоса.
Если человек испытывает любой из этих симптомов, доктор Карасев советует обратиться к врачу для постановки точного диагноза.
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