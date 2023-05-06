 

В ВОЗ объявили об отмене чрезвычайного положения, связанного с пандемией коронавируса

06.05.2023, 9:05, Новости дня
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Пандемия коронавируса больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией, пишет CNBC, ссылаясь на слова главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса. Гебрейесус заявил, что сейчас настало время относиться к коронавирусу так же, как к обычной инфекции. При этом он не исключил возникновения нового штамма и новой вспышки заражений.


AP

Распространение коронавируса больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией, пишет CNBC, ссылаясь на заявление ВОЗ. «Уже более года пандемия находится на нисходящей траектории, учитывая возрастающий за счёт болезней и вакцин коллективный иммунитет, снижение смертности и снижение давления на здравоохранительные системы», — приводит издание слова гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

Согласно официальным данным ООН, с момента объявления ВОЗ пандемии коронавируса как глобальной чрезвычайной ситуации 30 января 2020 года от заболевания во всём мире умерло почти 7 миллионов человек. При этом сам Гебрейесус заявил, что реальная цифра умерших намного больше и может составлять как минимум 20 миллионов человек.

По словам главы ВОЗ, риск возникновения нового штамма и всплеска заражений по-прежнему сохраняется, пишет CNBC. В этой связи Гебрейесус предостерёг государства от ликвидации систем, созданных для борьбы с вирусом. Однако сейчас пришло время относиться к коронавирусу так же, как и к другим инфекционным заболеваниям, отметил Гебрейесус.

CNBC напоминает, что коронавирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. После этого он быстро распространился по миру в начале 2020 года, спровоцировав беспрецедентные карантинные меры. «Пандемия коронавируса была не просто кризисом в сфере здравоохранения. Она вызвала серьёзную экономическую турбулентность, стоила триллионы, нарушила туризм и торговлю, потрясла бизнес и ввергла миллионы в нищету», — приводит издание слова Тедроса Гебрейесуса. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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