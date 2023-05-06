Кроп-топ, классическая рубашка и блейзер: как стилизовать шорты с кроссовками этим летом

Летом на смену джинсам приходят шорты. Такой предмет гардероба идеально сочетается со спортивной обувью: например, кедами или кроссовками. Вот только некоторым модницам данная комбинация может показаться скучной и банальной. На самом деле секрет успешного образа заключается в подборе правильного верха. Рассматриваем красивые аутфиты и вдохновляемся идеями по созданию стильных луков.

С рубашкой оверсайз

Если у вас короткие шорты из денима, не сочетайте их с кроп-топами, поскольку это старомодный микс. Единственное исключение из правил, когда допускается подобная комбинация, — это если вы умышленно хотите презентовать лук в стиле девяностых.

Если же нужен актуальный и современный наряд, тогда сочетайте короткие шорты с кроссовками с рубашкой оверсайз. Если застегнете кофту на пуговицы, тогда она будет смотреться как короткое платье. Акцентной деталью в белоснежном образе могут стать цветные носки. Они станут гармоничным дополнением к наряду.

Многослойные образы

Многослойные луки нынче в моде и летом их тоже можно попрактиковать. Посмотрите на фото в начале статьи, чтобы убедиться в том, что многослойность — это красиво и стильно. В данном случае мы видим, что в качестве верха использованы сразу три предмета гардероба: кроп-топ, рубашка на пуговицах и блейзер оверсайз.

С рубашкой-регби

Чтобы создать лук в спортивном стиле, используйте велосипедки и сочетайте их с рубашкой-регби. Поскольку низ получается облегающим, верх должен быть чуть оверсайз. Не бойтесь создавать яркие образы, используя одежду с принтами и насыщенных оттенков. Например, красно-зеленый микс выглядит очень жизнеутверждающе и подходит для лета. Кроссовки можете оставить белого цвета.

С джинсовой курткой

Джинсовые кроссовки можно в предстоящем сезоне сочетать с джинсовыми куртками, как это делали в девяностые годы. Если вам импонирует стиль барбикор, подберите одежду из денима розового цвета. Это может быть как светлый пастельный оттенок, так и глубокий насыщенный (даже неоновый). Сочетайте цветные вещи с нейтральными белыми. Под куртку наденьте белую футболку или майку и дополните наряд белоснежными кроссовками.

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Полосатый комплект

Рекомендуется придерживаться простого правила: сочетать вещи свободного кроя. То есть если у вас не облегающие шорты, тогда и верх не должен быть облегающим. Исключение из правил — это умышленное желание сыграть на контрасте. Например, когда вы надеваете широкие шорты-бермуды и сочетаете их с супероблегающим боди для создания соблазнительного образа.

Если же нужен просо повседневный неформальный наряд, тогда комплект из широких шортов и свободного кроя кофты будет как нельзя кстати. Чтобы образ не получился скучным, рассмотрите одежду с принтом в полоску. Это модный рисунок как для предстоящего лета-2023.

Со свитером

Сочетать короткие шорты с вязаным свитером — идея, которая наверняка понравится экстравагантным модницам. Чтобы лук получился еще более стильным, попробуйте смиксовать вещи разных текстур, из разных материалов. Например, хорошо смотрятся кожаные шорты и вязаный свитер. Можете создать монохромный лук, а можете сочетать предметы гардероба разных оттенков. Например, синий с зеленым.

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С укороченным вязаным жилетом

Удачная альтернатива привычной майке — это укороченный вязаный жилет. Эта вещь позволит привнести в свой образ нотку стиля преппи (предполагающего эстетику колледжа, студенчества). Сочетайте такой верх с шортами из денима с высокой посадкой. Обязательно дополните стильный наряд аксессуарами в виде сумочки, солнцезащитных очков. Кстати, в предстоящем летнем сезоне наиболее актуальными будут сумочки с металлическими цепочками в качестве ремешков.

С бюстье

Бюстье — это разновидность нижнего белья, которая представляет собой короткий узкий топ. Такое изделие вы можете использовать вместе майки или футболки и сочетать его с шортами в спортивном стиле на шнурках. Обязательно дополните образ блейзером оверсайз.

С блузой

Для создания романтичного и полуформального образа подберите в качестве верха элегантную блузу с отложным воротником и с рукавами-«воланами». Обязательно заправьте блузу в шорты.

Хорошо смотрятся нейтральные белоснежные шорты с кофтой в бело-синюю клетку. Дополните образ аксессуаром в виде синей миниатюрной сумочки.

С блейзером оверсайз

Самый простой способ создать современный лук — это сочетать вещи совершенно разных стилей. Например, вы можете взять за основу трикотажный комплект, состоящий из шортов на эластичной резинке и футболки. Дополните такую одежду формальным блейзером оверсайз, который по длине будет ниже шортов. Чтобы добавить еще больше формальности в образ, используйте классическую сумку-клатч правильной прямоугольной формы.

Обратите внимание на то, что в моде из нейтральных оттенков – хаки. Сочетайте комплект из шортов и футболки такого цвета с коричневым пиджаком.