Принцы Гарри и Уильям о драке перед камерами: Мы столкнулись с серьезной проблемой

В свое время принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл отказались исполнять обязанности членов королевской семьи и сбежали из Британии в США. Однако спокойная семейная жизнь была не для них. Монархи закатили громкий скандал, выставив на всеобщее обозрение грязное белье своей родни.

Король Карал III настолько был разочарован поведением младшего сына и его жены, что даже запретил невестке присутствовать на прощании и официальной церемонии похорон королевы Елизаветы II. Меган Маркл главу государства ослушалась, а заодно утроила новый шпионский скандал.

Смерть Елизаветы II еще больше отдалил принца Гарри от отца. Он издал книгу с мемуарами, в которой прошелся по всем именитым жителям Букингемского дворца. Досталось даже его старшему брату, принцу Уильяму, а также невестке, Кейт Миддлтон.

Принц Гарри и принц Уильям сегодня находятся в конфликте. Король Карл III тоже никак не может наладить отношения с младшим наследником – тот категорически отказывается принимать приглашения на официальную коронацию отца.

Однако еще лет семь назад отношения между братьями были настолько теплыми, что они могли позволить себе публично подурачиться. К примеру, принцы Гарри и Уильям приняли участие в съемках одного из эпизодов фильма “Звездные войны”.

На съемочной площадке они подрались на световых мечах. Правда, данная сцена в итоге не вошла в конечный фильм. По воспоминанием очевидцев, принц Гарри попытался “разрубить” своего старшего брата лазерным мечом, а принц Уильям в ответ пошутил: “Вот тут-то мы и столкнулись с серьезной проблемой”.