 

Патриотизм довел детей до обморока

06.05.2023, 7:38, Новости дня
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В школе № 15 в Первоуральске трое четвероклассников потеряли сознание во время акции «Бессмертный полк».

Детей собрали в коридоре, чтобы записать видео, но в помещении было настолько душно, что школьники один за другим падали в обморок. Об этом E1.RU рассказала мама пострадавшего Максима Елена.

Война в УкраинеЖенщина отметила, что сын при падении разбил лицо, выбил зуб и порвал язык. При этом, мама ребенка утверждает, что в школе отказались вызывать мальчику скорую помощь:

— Дети были голодные, окна заперты, на улице температура была под +30. Детям ожидаемо стало плохо. Непонятно, почему мероприятие нельзя было провести на улице. Сын рухнул на бетонный пол. Четвертого мая около 10:50 мне позвонила классный руководитель, сказала, что Максим потерял сознание, его нужно забрать домой. Я испугалась, что возможно сотрясение, какие-то еще последствия, сказала, чтобы вызывали скорую помощь, потому что мне добираться до школы долго — около часа. Зачем ждать? Но в школе ему не оказали вообще никакой помощи.

Елена утверждает, что, несмотря на уговоры, классный руководитель так и не вызвала скорую. В школу приехал папа мальчика и повез его в поликлинику. В очереди к врачу они провели около получаса и получили направление в другую больницу.

— У него на левой стороне головы две гематомы, от удара он прокусил язык, выбил зуб, у него сотрясение. Ребенок был весь в крови. Мы приехали к неврологу. У сына было давление 70 на 40, он на глазах сникал, — пояснила Елена. — В итоге нас принял травматолог, лицо зашили, сына госпитализировали на обследование.

Сын рассказал маме, что помнит, как стоял в коридоре и потом как будто уснул. Елена считает, что сыну не вызвали скорую помощь, чтобы в школе не проходили проверки.

— Это просто халатность, ребенка оставили в опасности. Меня в дрожь бросает от страха за сына, — отметила мама. — Дети, как солдатики, падали в обморок, учителя бездействуют и втихомолочку просят забрать их. Медик школьный мне сказала, что у них так не делается, скорую вызывать не положено, и вообще она сама так разволновалась, что пришлось выйти, плохо ей самой стало.

Напомним, традиционного организованного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет.


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