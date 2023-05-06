Прогуливающуюся по побережью Приморья тигрицу с малышом сняли на видео

Пятый канал публикует редкие кадры, на которых запечатлена прогулка семьи тигров. Как оказалось, в заповеднике Приморского края пополнение. Примерно полгода назад тигрица по имени Северина родила на свет малыша. Для четырехлетней хищницы он стал первенцем.

Сейчас новоиспеченная мамочка начала выводить тигренка на прогулки. И этот момент удалось снять на видео. На кадрах видно, как малыш идет вслед за матерью и осматривает территорию. При этом охотиться ему пока рано – к освоению этого навыка он приступит только через месяц.