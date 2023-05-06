 

Прогуливающуюся по побережью Приморья тигрицу с малышом сняли на видео

06.05.2023, 5:45, Разное
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Пятый канал публикует редкие кадры, на которых запечатлена прогулка семьи тигров. Как оказалось, в заповеднике Приморского края пополнение. Примерно полгода назад тигрица по имени Северина родила на свет малыша. Для четырехлетней хищницы он стал первенцем.

Сейчас новоиспеченная мамочка начала выводить тигренка на прогулки. И этот момент удалось снять на видео. На кадрах видно, как малыш идет вслед за матерью и осматривает территорию. При этом охотиться ему пока рано – к освоению этого навыка он приступит только через месяц.


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