В Германии сняли запрет на использование флага Украины в День победы и оставили на флаг России

Административный суд Берлина снял запрет на украинские флаги у советских мемориалов в парках Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде во время празднования 9 Мая.

– Суд подтвердил наше юридическое заключение: запрет на украинские флаги является <...> незаконным. Любой, кто пользуется своим правом публично признавать украинскую нацию и ее исторические жертвы в разгроме национал-социализма, не представляет угрозы общественной безопасности, — пояснил адвокат Патрик Хайнеманн.

Адвокат подал экстренное заявление в административный суд в связи с запретом на использование украинских флагов и украинской символике 8 и 9 мая.

Полиция Берлина сообщила в своем Twitter, что не будет обжаловать решение. Сотрудники правоохранительных органов собирались ограничить использование российской и украинской символики, в том числе портреты лидеров России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также был введен запрет на советскую символику и на буквы Z и V, которые российские военные наносят на военную технику в зоне так называемой специальной военной операции на Украине. Его отменять не стали.