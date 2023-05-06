В Малайзии таксист подвез до кладбища женщину-призрака, исчезнувшую прямо с заднего сидения

Таксист из города Кучинг, Малайзия, утверждает, что подвозил до кладбища “сильно пахнущую” женщину, которая в один миг исчезла с заднего сиденья его машины, оставив денежные купюры старого образца.

37-летний Ахсан Исмаил рассказал, что получил заказ забрать пассажирку, стоящую на перекрестке возле кардиологического центра Самарахан и довезти ее до ближайшего кладбища. Поначалу Исмаил насторожился, так как время было уже в районе полуночи, но потом он увидел, что кладбище сравнительно недалеко и решил, что женщине просто очень надо там побывать.

– Когда я добрался до места, там я увидел женщину в черной одежде, это был баджу курунг (традиционный малайский костюм), и с платком-тудонг на голове. Было очень темно, но я не всматривался в ее лицо, чтобы она не чувствовала себя некомфортно, – рассказывает таксист. – Позже (когда она села в машину), я услышал ее тихий голос, она просила опустить окно рядом с ее сиденьем.

Исмаил почувствовал сильный специфический запах, который, как он посчитал, исходил от женщины, но ничего не сказал про это. Ехали они в полной тишине и через 11 км прибыли к кладбищу. Женщина оставила на заднем сиденье старые купюры Он остановился и, не поворачивая головы, сказал пассажирке, что они на месте. Она не ответила и тогда он обернулся и увидел, что задние сиденья пусты. Там никого не было.

– Я подумал, что она уснула, но когда я обернулся, ее не было. Однако там лежали несколько старых денежных купюр достоинством в 1 и 2 ринггита, и несколько монет в пять сен – сумма, которую хватило на оплату поездки. Я быстро уехал оттуда и сразу же сделал видеозвонок своему другу, чтобы рассказать ему эту историю. Я приехал домой около часа ночи, но не рассказывал об инциденте своей жене до следующего дня.

Позже мужчина написал об этом пост в соцсетях, но столкнулся с большим количеством скептиков. Многие люди не могли поверить, чтобы призрак в реальности заказал такси, да еще и оплатил поездку настоящими деньгами, хоть и старого образца.