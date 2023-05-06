«Воскресший» в могиле китаец был спасен женой, услышавшей его громкие крики

В Китае мужчину признали мертвым и похоронили в роще рядом с деревней. Но когда после похорон его жена пришла к могиле, чтобы провести “ритуал прощания”, она услышала странные звуки.

Вместе с женщиной был ее сын и он тоже услышал звуки, похожие на человеческие крики, идущие откуда-то снизу. Вскоре до обоих дошло, что это голос их умершего родственника и они пришли в ужас от такого открытия. Женщина с сыном побежали звать соседей и те раскопали могилу и вытащили гроб. А когда открыли его, обнаружили внутри живого, но сильно напуганного и шокированного “покойника”.

Инцидент произошел недавно в китайской провинции Гуанси. В местных СМИ не указано, какое время провел в могиле “воскресший”, но, предположительно, не более нескольких часов.

Сообщается, что эта семья была очень бедной, и когда муж сильно заболел, жена быстро потратила имеющиеся накопления на лекарства для него. Но лучше мужчине не стало и тогда женщине пришлось искать работу, для чего она уехала в город, поручив заботу о муже его родственникам. Те заботились о нем, но их семья тоже была бедной и они могли лишь ухаживать за ним и кормить. Однажды утром мать принесла больному как обычно миску с едой и обнаружила, что он лежит в постели безжизненный и уже очень холодный. Приглашенный деревенский врач осмотрел больного, померил пульс, проверил дыхание, и вскоре объявил его мертвым.

Похороны решили проводить как можно быстрее и мать “покойного” позвонила невестке в город, чтобы сообщить ей печальные новости. Когда жена “покойного” приехала, в бамбуковой роще была проведена церемония похорон. Позже, когда все разошлись, жена “покойного” и его сын пошли в рощу на могилу, чтобы провести там “обряд прощания”. Во время обряда жене надо было встать над могилой и три раза поклониться. Именно тогда она и ее сын и услышали крики.

Когда “воскресшего” откопали, то вызвали “Скорую” и увезли его в больницу. Там врачи выяснили, что мужчина страдал тяжелой формой диабета и имел очень высокий уровень сахара в крови. От того, что ему долго не давали необходимые лекарства, его состояние ухудшилось, в результате чего тело обезвожилось, что привело к ослаблению пульса и потере сознания.

Деревенский врач, у которого, скорее всего, была низкая медицинская квалификация, как предполагается, принял это состояние за смерть. А в гробу “покойный” пришел в себя, вероятно, из-за острой нехватки кислорода. К счастью, когда в больнице рассказали, что эта очень бедная семья и у них нет денег на лечение и лекарства, врачи решили самостоятельно покрыть все расходы на лечение мужчины. Он начал быстро поправляться.