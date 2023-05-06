Французского пенсионера отправили на гражданское перевоспитание за матерный плакат в адрес Макрона

Во Франции 77-летнего Клода обязали пройти курс гражданского перевоспитания из-за оскорбления президента Эммануэля Макрона, рассказывает BMF TV. Пенсионер рассказал, что он и его жена всегда голосовали за действующего главу государства, но не ожидали, что он будет «издеваться» над своим народом.

На решётке ещё остались крепления, но плаката больше нет. Несколько месяцев перед домом 77-летнего Клода висели два плаката, на одном из которых было написано:

КЛОД: «Макрон, иди на…».

ДАНИЭЛЬ, его жена: Ответ на то, что он сказал, что ему наплевать на людей.

КЛОД: Именно. Мы с самого начала за него голосовали, потому что подумали: нужно дать ему шанс. Но мы не знали, что он собирается так над нами издеваться.

Из-за этого плаката Клод попал в неприятности: 30 апреля к нему пришли жандармы и потребовали его убрать.

КЛОД: Я так и сделал. Сказал: «Я всё уберу, не бейте меня!» Они на это…

ЖУРНАЛИСТ: Как жандармы на это отреагировали?

КЛОД: Не очень хорошо. Я им сказал: «Я не понимаю: во Франции есть более насущные вещи. А вы опять потеряете (время. — ИноТВ)»… Они сказали: «Да, мы знаем».

За то, что вывесил плакаты, Клоду грозил год тюремного заключения и 15 тысяч евро штрафа. В конечном итоге его обязали пройти курс гражданского перевоспитания.

КЛОД: Просто обхохочешься. Бедняга. Я ему заявил бы: мне будет плевать, что ты там несёшь, но мы просто повеселимся (смеётся).

Клод пока не знает, как или когда будет проходить курс гражданского перевоспитания.

Дата выхода в эфир 05 мая 2023 года.

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