Мнение: Об игре в «кошки-мышки»… Россия что-то наконец-то начала понимать?

Много раз в отношении русских звучало это обидное слово «необучаемые». Особенно часто — после 24-02-22. Когда главная проблема, вызвавшая «жесты доброй воли», «перегруппировки на более выгодные рубежи» и прочие «непростые решения», была даже не в ошибках — у кого их нет? А в том, что, по мнению многих экспертов, Россия упорно не желала даже на этих своих ошибках учиться, не говоря уже о чужих.

Так прошло 436 дней. И вдруг…

Что-то случилось…

Как утверждают «враги», не прошло и года с момента начала американских поставок высокоточных РСЗО HIMARS для ВСУ, как Россия к ним не просто адаптировалась, а научилась с ними эффективно бороться, не тратя «дефицитные» ракеты.

Американский CNN сообщает со ссылкой на западные и украинские источники, что в последние месяцы #Армия России стала чаще использовать электронные «глушилки», чтобы помешать наведению ракет HIMARS, которые полагаются на спутниковую навигационную систему GPS. Сразу пять американских, британских и украинских источников рассказали журналистам, что из-за российских средств РЭБ ракеты HIMARS становятся всё менее эффективными и не всегда попадают по целям.

«Идёт постоянная игра в кошки-мышки», – сказал по этому поводу CNN неназванный чиновник Пентагона. По его словам, сначала #Украина и её западные союзники находят новый способ обойти российское глушение, после чего #Россия разрабатывает очередные контрмеры. Пока неясно, насколько долго такая игра может продолжаться. Штука в том, что Украина вскоре должна начать масштабное контрнаступление, а поскольку ВСУ очень зависят от «вундервафель» HIMARS, американскому и украинскому командованию придётся придумать, как обойти законы физики. Иначе крупных потерь не избежать, а вместе с ними — полного провала. Найдут ли?

А Россия? Неужели, вопреки диванным аналитикам, чему-то всё же научилась?

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