Рупор тоталитарной пропаганды: “Три дня лежал лицом вниз”

Соросовская подстилка Пашинян высрался на Сталина, что мол тот непонятно где был в начале войны.

«Оглядываясь назад, мы все сталкиваемся с мыслью, что Сталин был в наиболее психологически подготовленном состоянии. Когда искали Сталина, нашли его в резиденции, лежащим лицом вниз на полу. Сначала думали, что он заболел, умер, лежит без движения. Но Сталин был жив и здоров. Известие о начале войны морально погубило его, потому что он ранее подписал договор и весь его расчет был на то, что войны с Германией не будет. По свидетельствам, он три дня лежал лицом вниз, пока его не убедили, что ты в таком положении, а в каком положении мы? Вставай, нужно что-то делать» (с) Пашинян

Это старая, еще хрущевская байка

Причем давно разоблаченная, так как давно рассекречены журналы посещений Сталина и прекрасно известно, что делал Сталин в первые дни войны.

График работы Сталина в первую неделю войны.

21 июня – приняты 13 человек, с 18.27 до 23.00.

22 июня – приняты 29 человек с 05.45 до 16.40.

23 июня – приняты 8 человек с 03.20 до 06.25 и 9 человек с 18.45 до 01.25 24 июня.

24 июня – приняты 20 человек с 16.20 до 21.30.

25 июня – приняты 11 человек с 01.00 до 5.50 и 18 человек с 19.40 до 01.00 26 июня.

26 июня – приняты 28 человек с 12.10 до 23.20.

27 июня – приняты 30 человек с 16.30 до 02.40

28 июня – принят 21 человек с 19.35 до 00.50

При желании, не трудно найти, кто именно был на приеме у Сталина в каждый из этих дней.

Само собой, высер соросовской подстилки про Сталина состоялся аккурат перед Днем Победы, которая была достигнута под руководством Сталина.

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