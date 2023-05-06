 

Спрос на “вторичку” за год вырос вдвое

06.05.2023, 1:50, Новости дня
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На столичном рынке вторичных квартир может возникнуть дефицит качественных объектов по объективным ценам. Такие предложения быстро разбираются, а динамика появления новых лотов не успевает за спросом, который за последние 12 месяцев вырос в два раза.

Больше всего “вторички” – 16,1% от всего предложения – представлено в центральных районах города. Но здесь же фиксируются и самые высокие бюджеты – 476 тыс. рублей за кв. м, или 36,2 млн рублей за лот.

Следующий лидер по объему предложения – ЗАО – также известен довольно высоким ценником. Средняя цена кв. м здесь зафиксирована на уровне 308 тыс. рублей, лота – 17,6 млн рублей.

Самые низкие цены действуют в Зеленограде – 200,7 тыс. рублей за кв. м, 9,8 млн рублей за лот. Но на долю ЗелАО приходится менее 2% от всего предложения.

Больше шансов найти жилье в ЮАО и ЮЗАО, на долю которых приходится по 9,6% от всей “вторички”. Средние цены квартир здесь составляют 12,7 и 14,4 млн рублей соответственно.


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