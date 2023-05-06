Польше не удалось убедить Вашингтон поддержать вступление Украины в НАТО

Итоговая декларация июльского саммита НАТО не будет содержать никаких конкретных предложений в адрес Киева, она скорее представит завуалированное видение мира США, которые нисколько не прислушиваются к советам «союзнической» Варшавы, уверен журналист Енджей Белецкий. В Rzeczpospolita он пишет, что вскоре Украине, возможно, не только придётся довольствоваться скромными гарантиями безопасности, но и смириться с территориальными потерями.



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«США не видят Украину в НАТО… После двух визитов Байдена Польша считает себя союзником США номер один в Европе, однако в ключевом для Киева деле влияние правительства на Белый дом оказывается тщетным», — пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Енджей Белецкий.

По его словам, всё больше указывает на то, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе США не будут форсировать идею присоединения Украины к альянсу, как это имело место в Бухаресте в 2008 году. За 15 лет ситуация изменилась. Сейчас, за два месяца до саммита, администрация Джо Байдена упорно сопротивляется в плане выдвижения конкретных обещаний по членству Украины в НАТО. Более того, согласно неофициальной информации от американской разведки, Пентагон по-прежнему скептически относится к возможному успеху украинского контрнаступления, украинцам, возможно, лишь удастся изменить линию фронта, не более.

Как ни парадоксально, но, по мнению польского журналиста, это как раз результат сдержанности США и их союзников в передаче оружия Киеву. Более того, сам Джо Байден надеется на то, что к лету следующего года конфликт подойдёт к концу в результате заморозки фронта примерно в сегодняшних границах.

Кристофер Чиввис, эксперт Фонда Карнеги, обращает внимание на то, что Украину нельзя причислить к «жизненно важным интересам» Америки. Противостояние с Китаем занимает куда более важное место в повестке Байдена, который в предвыборной гонке намерен показать американцам свой успех в схватке с Россией. Дональд Трамп, в свою очередь, скорее всего будет делать ставку на приход к соглашению с президентом РФ Владимиром Путиным. «В вырисовывающемся таким образом сценарии Украине пришлось бы смириться не только с территориальными потерями, но и довольствоваться более скромными гарантиями безопасности, нежели 5-я статья Вашингтонского договора», — констатирует Белецкий.



Недавно экс-заместитель генсека НАТО Камиль Гранд рассказывал Rzeczpospolita о возможности заключения двустороннего соглашения между США и Украиной примерно по образцу соглашения между Америкой и Израилем и размещения союзных войск на украинской территории. Однако, по мнению польского журналиста, рана от Будапештского меморандума 1994 года до сих пор жива в Киеве, «Нас обманули», — сетовал в одном из интервью польскому изданию тогдашний президент Украины Леонид Кравчук.

В статье Белецкий напоминает, однако, что в начале апреля в Брюсселе во время встречи министров иностранных дел стран НАТО госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что на настоящий момент альянсу скорее необходимо сосредоточиться на военной поддержке Киева, а не на его возможном членстве в НАТО.

Журналист полагает, что цель США, возможно, заключается в сохранении независимого украинского государства с мощной армией, но не обязательно в пределах международно признанных границ. Активные переговоры союзников по НАТО должны вылиться в согласованную декларацию, которая будет принята по итогам Вильнюсского саммита. Она, безусловно, будет содержать завуалированный посыл американского видения мира, уверен он.

Несмотря на то что недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вызвал временный энтузиазм среди украинцев своим заявлением о том, что «законное место Украины — в Североатлантическом альянсе», американцы, однако, предпочитают не разбрасываться пустыми обещаниями, чтобы избежать бухарестского сценария 2008 года. Занятно и то, что Владимир Зеленский уже предупредил, что не примет участия в саммите, в случае если не будут достигнуты конкретные договорённости касательно будущего Украины.

Во время своего последнего визита в Вашингтон 11 апреля польский премьер Матеуш Моравецкий убеждал, что сегодня единственный ответ на российский империализм, колониализм и национализм — это НАТО. Польша сообща со странами Прибалтики прилагает всевозможные усилия к скорейшему присоединению Украины к НАТО. Они хотят, чтобы уже в Вильнюсе были приняты конкретные меры в этом направлении, однако скорее всего ничего из этого не выйдет, потому что влияние польских властей на Америку по прежнему очень ограниченное. Сегодня США скорее склонны разделять сдержанную позицию Германии и Франции по украинскому вопросу, резюмирует Белецкий.

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