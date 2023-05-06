Ямайка продолжает добиваться референдума, чтобы стать республикой

Премьер-министр Ямайки возглавляет усилия, направленные на проведение референдума, чтобы освободиться от подданства британской короне и перейти в ближайшие годы к республиканской форме правления. Идея об этом высказывалась уже давно, но смерть королевы Елизаветы II и приближение коронации Карла III стали дополнительным стимулом для того, чтобы сторонники республики активизировали свои усилия, передаёт CBC.

А теперь, Ямайка — одна из нескольких стран Содружества, использующих нынешний момент коронации, чтобы переосмыслить свои связи с монархией. Премьер-министр Ямайки фактически возглавляет движение за то, чтобы порвать с колониальным прошлым этой страны, убрать короля Карла III с поста главы государства и стать республикой. Эллен Мауро этим утром рассказывает нам из Кингстона, Ямайка.

ЭЛЛЕН МАУРО, корреспондент CBC News: Это Парк Освобождения в Кингстоне, столице Ямайки. А вон та статуя позади меня — дань уважения сотням тысяч людей, которые были похищены из Африки и на протяжении столетий порабощены на этом острове, находившемся под британским правлением. Итак, пока в Лондоне идёт подготовка к коронации, эта страна готовится отказаться от монархии. Правительство планирует провести здесь референдум, чтобы стать республикой и убрать короля Карла III с поста главы государства к 2025 году.

Болезненное наследие рабства является движущей силой этого движения. Мы провели здесь несколько дней и побеседовали со многими людьми, которые говорили нам, что отстранение Карла от должности главы государства имеет важное значение для будущего Ямайки и национальной идентичности.

Мы также поговорили с группой учащихся, которые заканчивают учёбу в старшей школе и готовятся стать будущим этой страны. И вот что они нам рассказали.

САММЕР-ЛИ ЯПП, старшеклассница: Это продолжает продвигать дальше идеалы евроцентризма. Потому что я чувствую, что мы хотели бы иметь собственную карибскую идентичность — и чувствую, что наличие монархии действительно мешает этому.

ТОНИАНН ПЕЛЛИНГТОН, старшеклассница: Действительно ли мы освободились, если у нас во главе правительства до сих пор находится представитель меньшинства — что, честно говоря, архаично по своей природе?

ЭЛЛЕН МАУРО: Речь идёт не только о том, чтобы разорвать связи и убрать Карла с поста главы государства. Здесь также требуют официальных извинений от королевской семьи, которая с самого начала была связана с работорговлей. И репераций за все те страдания, которые были причинены этому острову, а также за несметные богатства, которые были с него вывезены.

ОЛИВИЯ ГРАНДЕ, министр культуры Ямайки: Мы планируем подать петицию королю и добиться репараций посредством этой петиции. Потому что мы как подданные королевы, а теперь и короля, страдали от несправедливости, в то время как они несли за нас ответственность.

ЭЛЛЕН МАУРО: Ямайка — не единственная страна, в которой об этом заговорили: Барбадос сместил королеву с поста главы государства в 2021 году, ещё несколько других карибских стран также рассматривают подобный шаг. Это расплата за жестокость британского колониального режима в этом регионе, в то время как подготовка к коронации Карла III идёт полным ходом.

Эллен Мауро, CBC News, Кингстон, Ямайка.

Дата выхода в эфир 03 мая 2023 года.

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