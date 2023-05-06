«Греческая богиня», «жемчужная принцесса» и стиль бохо: делаем простые, но эффектные свадебные прически

Для создания гармоничного образа невесты к свадьбе важно не только подобрать идеально сидящее по фигуре платье, но также и остановить выбор на правильной прическе. Звездный парикмахер и стилист Майкл Дуглас предложил шесть вариантов укладок. Они несложные, зато позволят украсить любой свадебный образ.

«Герцогиня Даунтон»

Эта прическа подойдет невестам, которым нравятся классические луки. Для создания такой укладки не понадобится много времени. Соберите все волосы в конский хвост на макушке. Освободите лишь по одной прядке в височных зонах, чтобы они обрамляли лицо. Ниспадающие волосы, собранные в конский хвост, начинайте закручивать у основания по часовой стрелке, формируя тем самым пучок. Зафиксируйте невидимками. Прикрепите к пучку любое выбранное вами украшение, заколку.

«Греческая богиня»

Расчешите волосы, завейте верхние пряди волос плойкой. Затем каждую прядь, обработанную плойкой, начинайте скручивать в жгут, фиксируя в конце невидимкой. Таким образом, у вас на затылке получится своего рода пучок из волос, закрученных в жгуты. Дело осталось за малым – дополнить лук аксессуарами. Используйте любые красивые заколки, которые вам нравятся.

«Жемчужная принцесса»

Данная прическа лучше всего смотрится на тех девушках, у которых есть мелкие и упругие кудряшки. Для создания прически распустите волосы, соберите их сзади и начинайте скручивать по направлению направо, чтобы у вас образовался вертикальный валик. Далее зафиксируйте прическу булавками. Возле валика из волос сзади прикрепите заколки с жемчужинами. Дополнит образ ободок, инкрустированный жемчужинами.

В стиле бохо

Подобная укладка дополнит богемную эстетику свадебного лука. Как сделать такую прическу? Все очень просто. Разделите волосы на две части, сплетите из них косы. При этом оставьте ниспадающими, вне косичек, локон сзади на затылке, а также по локону в височных зонах, чтобы они обрамляли лицо. Далее готовые косы оберните вокруг головы как будто в виде венка, зафиксируйте невидимками.

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Французская фантазия

Расчешите хорошенько волосы. Возьмите три прядки на одной из височных зон. Левую или правую — на ваш выбор. Теперь из этих прядок сплетите французскую косичку, заведя ее за ухо по диагонали. Зафиксируйте кончик флип-заколкой, инкрустированной стразами или жемчужинами.

Гладкий шикарный завиток

Очень простая прическа, которая больше всего подходит обладательницам кудрявых волос. Помойте голову и высушите голову с помощью фена с диффузором. Хорошенько прочешите волосы и желательно нанесите на них несмываемый кондиционер. Зачешите волосы по направлению наверх. Прядки на одной из височных зон по линии роста волос оттяните наверх, чтобы получилось гладкое прилегание, и зафиксируйте невидимками. Украсьте эффектной массивной заколкой для волос.

С помощью геля для волос и щеточки смоделируйте тонкие волосы у лица. Вы можете благодаря гелю придать им любую форму, прижав к коже. Например, сделать игривый и кокетливый завиток, как это делали многие женщины ровно столетие тому назад. Тогда в вашем образе появится ретро-нотка, что добавит луку больше пикантности.