От лимона до куркумы: 7 рецептов, которые помогут избавиться от темных подмышек

Перефразируя известное выражение, скажем, что быть можно дельным человеком и думать о красе… подмышек. Эта часть тела нуждается в уходе, в противном случае некрасивые черные пятна способны будут перечеркнуть все ваши старания по созданию гармонии. Поговорим о том, как, используя простые и доступные всем способы, сделать подмышки светлыми.

Причины проблемы

Изменение цвета подмышек может быть связано с различными факторами: от регулярного бритья, использования дезодорирующих средств до генетической предрасположенности. При неаккуратном бритье повреждаются верхние слои эпидермиса, что приводит к раздражению. Если удалять бритвой волосяной покров приходится часто, появляются и другие проблемы, включая сухость, вросшие волоски, изменение цвета кожи.

Потемнение вызывает и ношение очень тесной одежды: из-за постоянного трения оттенок нежной кожи со временем меняется.

Еще одна причина – прием некоторых медицинских препаратов или проблемы со здоровьем, в частности ожирение.

Научное название проблемы – гиперпигментация, кстати, именно она также является причиной появления пятен на лице в летний сезон. Далее – советы, которые помогут отбелить нежную кожу.

Лимон

Это природное отбеливающее средство, которое поможет избавиться от пигментации, веснушек, получить аристократическую бледность. В составе цитруса много витамина С, поэтому косметологические средства на его основе очень полезны. Однако использовать сочный фрукт нужно осторожно, чтобы не вызвать аллергической реакции.

Самый простой способ – разрезать цитрус, протереть его соком проблемный участок, затем через 15 минут смыть водой. Но есть и более результативные методы. Вы можете самостоятельно сделать лимонный скраб.

Потребуется:

Сок ½ лимона. Перекись водорода – 1/8 стакана. Пищевая сода (кукурузная мука) – ¼ стакана.

Ингредиенты перемешивают, наносят на чистую кожу после душа. После тщательно смывают. Чтобы избежать раздражения, не используйте скраб в день бритья. Дополнительный плюс – уничтожение неприятного запаха.

Еще один скраб – из лимонного сока (1 ст.л.), меда (1 ст.л.) и сахара (1/2 стакана). Мягко помассируйте подмышки, оставьте на несколько минут, смойте.

Гель на основе лимонного сока и сока алоэ вера также эффективен. Смешайте 1 ст.л. мякоти алоэ вера с 1 ч.л. лимонного сока. Полученный гель нанесите на кожу и через 10 минут смойте.

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Картофель

Обладает отбеливающим эффектом. Самый простой способ – нарежьте картофель слайсами, протрите ими кожу. Оставьте на несколько минут и промойте.

Еще одно средство на основе картофеля – маска с огурцом. Потрите на мелкой терке 1 небольшую картофелину и ½ огурца. Нанесите состав на кожу, оставьте на 20 минут, смойте.

Пищевая сода

Помогает отшелушивать ороговевшие клетки, удаляет темные пятна. Приготовить отбеливающую пасту очень просто. Возьмите соду, добавьте немного воды, чтобы получить состав кремообразной текстуры. Вотрите пасту в подмышечные области, оставьте на несколько минут, смойте.

Куркума

Несмотря на нарядный ярко-желтый цвет, восточная специя обладает отбеливающим эффектом. Кроме того, она помогает справиться с рядом кожных проблем, имеет противовоспалительные свойства.

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Можно приготовить отбеливающую пасту из молока (2 ст.л.) и порошка куркумы (1/2 ч.л.). Время воздействия – 20 минут, после этого средство тщательно смывают.

Кокосовое масло

Обладает легким отбеливающим эффектом, помогает увлажнить кожу, обеспечивает питание. Использовать несложно – нанесите небольшое количество масла на зону подмышек. Подождите 7-10 минут, промойте.

Зеленый чай

Он богат антиоксидантами и полифенолами, может использоваться как естественное средство отбеливания. Научно доказано, что зеленый чай препятствует чрезмерной выработке меланина. Кстати, не забывайте его пить – напиток способствует замедлению процессов старения.

Эфирные масла

Ароматные эфирные масла улучшают настроение, помогают расслабиться, улучшают сон. И помогают отбеливать кожу.

Вы можете использовать:

Масло лаванды. Противовоспалительное средство, помогающее снизить раздражение после бритья. Особо отбеливающими свойствами не обладает, но будет полезно для комплексного решения проблемы. Используйте его, если вынуждены часто брить кожу. Масло ладана. Противовоспалительное средство, способное справиться с проблемой почернения кожи. Масло сандалового дерева. Естественный антиоксидант, улучшающий текстуру и тон кожи.

Для отбеливания кожи можно использовать состав из измельченной предварительно высушенной апельсиновой корки и йогурта. Смешайте 1 ст.л. перемолотой корки с 2 ст.л. йогурта. Нанесите на кожу подмышек и через 20 минут смойте.

Домашние средства, рассмотренные выше, хорошо работают. Однако могут быть эффективными не для всех. Поэтому, чтобы найти идеальный для себя вариант, будьте готовы попробовать несколько вариантов.

Чтобы избежать потемнения кожи, старайтесь реже бриться, во время самого процесса используйте специальные кремы, желательно с кокосовым маслом. Не экономьте на бритвенных станках, недорогие одноразовые рекомендовано использовать не более трех раз.