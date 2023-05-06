Цвет, форма ногтей, дизайн: ключевые тенденции маникюра на лето 2023 и его главные особенности

Предстоящим летом в моду войдет разный нейл-арт: от сдержанного минимализма до кричащего дизайна. У каждой модницы появится возможность выбрать вариант по душе. Рассматриваем актуальные тенденции и вдохновляемся идеями.

Актуальные цвета

Если говорить о цветовой гамме, то золото и серебро будут преобладать над другими оттенками. Маникюр с оттенком металлик по-прежнему удерживает лидирующие позиции. Также нельзя не обойти стороной модный в этом году цвет Viva Magenta (малиново-розово-фиолетовый).

Розовый, оранжевый, коралловый, зеленый, сиреневый, шоколадно-коричневый, сочетание черного и красного — тоже приемлемые предстоящим летом для маникюра цвета.

Любительницы минимализма и традиционности могут не огорчаться: их любимые нюдовые и пастельные оттенки тоже будут в моде.

Модный дизайн

Если говорить об актуальном дизайне, то можно выделить следующие пункты:

По-прежнему можно делать акцент на одном пальце. Например, оформлять один ноготь рисунком, а остальные оставлять с однотонным покрытием. Френч по всех его вариациях приветствуется, однако постепенно отходит на второй план. Для коротких ногтей предпочтителен лаконичный минималистичный дизайн. Например, рисунок в виде пары тонких линий и точек. Вновь возвращается в моду фактурный декор. Поэтому можете смело украшать ногти стразами и объемными фигурами из лепнины. Но помните, что перебора с лепниной быть не должно. Геометрические и цветочные принты в маникюре по-прежнему в тренде. Также актуальными являются абстрактные рисунки. Зеркальный маникюр уверенно набирает обороты, поэтому можете смело приобретать лаки с таким эффектом.

Как видим, выбрать есть из чего.

Какой длины должны быть ногти

В последнее время наблюдались два тренда: или очень длинные ногти, или экстремально короткие. Сейчас в моду возвращается естественность. Очень длинные ногти перестают быть актуальными. Поэтому смело можете носить короткие, а еще лучше — отдавать предпочтение ноготкам средней длины. Забудьте об острых, словно ножи, кончиках. Ногти должны быть овальной формы, закругленной. Такие будут в тренде в летнем сезоне 2023 года.

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В то же время не стоит забывать о том, что маникюр, как и одежда, является выражением вашей индивидуальности. Если те же экстремально длинные ногти гармонично вписываются в ваш образ, тогда вы не должны от них отказываться. Мода демократична, а потому вы можете выбирать вариант по душе.

А теперь вдохновимся эффектными примерами.

Сочетание фактур

Даже однотонный маникюр может казаться нескучным, если сочетать лаки одних оттенков, но разных фактур. Например, одни ногти сделать глянцевыми, другие – матовыми, а еще – выделить один из ногтей лаком с глиттером. Какой цвет вы бы не выбрали, все равно маникюр будет смотреться современно и креативно. Если есть желание сделать маникюр более нарядным, то можете смело добавлять стразы.

Застывшие капли

Если нравится объемный нейл-арт с 3Д-эффектом, тогда данная идея точно придется вам по душе. Суть заключается в том, чтобы с помощью прозрачного гель-лака сделать на ногтях застывшие капли. Смотрится это очень эффектно. Например, за основу вы можете взять зеленое покрытие, затем нанести крупные капли прозрачного гель-лака, просушить под ультрафиолетовой лампой. У вас получится такой дизайн, будто на листочках зелени поблескивают капли росы.

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В футуристичном стиле

Оригинальная идея — это использовать при оформлении лак с оттенком металлик. Можно с его помощью сделать окантовку ногтей по принципу создания французского маникюра. Только нанести стальной лак в виде растекшейся по ногтям жидкости. В результате сложится такое впечатление, будто кончики ногтей вы окунули в краску. Получится очень креативно.

Разноцветные

При создании маникюра вовсе не обязательно ограничиваться использованием только одного или двух лаков разных оттенков. Вы можете использовать столько цветов, сколько душа пожелает. В конце концов, речь идет о такой веселой и позитивной поре, как лето, когда любые эксперименты приветствуются – как и пестрые цвета и оттенки.

Оформите каждый ноготь тем цветом, который сами выбрали. Чтобы маникюр казался гармоничным, придумайте общую деталь. Например, на все ногти вы можете нанести один и тот же рисунок. Либо выполнить маникюр в технике френча, сделав лишь окантовку ногтей в разных оттенках, а базу оставив одного цвета.