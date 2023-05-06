Френч-боб, панк-пикси и гарсон: простые стрижки, придающие образу более молодой и дерзкий вид
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Многие женщины ищут смелые стрижки, которые придают образу более современный и молодой вид. Таким эффектом обладают короткие прически. Они просты в укладке и не требуют сложного ухода. В статье мы приведем стрижки, которые сделают ваш облик более молодым и немного дерзким.
Короткая версия стрижки маллет
Укороченная версия стрижки маллет сделает ваш образ индивидуальным и уникальным. Она обладает выраженным омолаживающим эффектом. Эта прическа отличается короткими слоями спереди и более длинными прядями сзади.
Короткую стрижку маллет носят с прямой челкой, которая закрывает боковые части лба и постепенно смешивается с более длинными прядями.
Микси
Эта стрижка похожа по длине на пикси, а по форме напоминает маллет. Ее отличительные черты – удлиненные пряди сзади, бакенбарды у висков и взлохмаченная челка.
Бикси
Стрижка бикси является комбинацией боба и пикси. Она омолаживает и освежает облик.
Бикси сочетает в себя длину боба и форму пикси. Она отличается большим объемом, а также свисающими прядями по бокам и сзади.
Пикси с выбритыми прядями
Это смелый и современный вариант стрижки пикси. В нем выбриты боковые и задние части шевелюры, что позволяет создать текстурный контраст.
Попросите парикмахера оставить побольше длины сверху. Это позволит вам уложить удлиненную верхнюю часть волос разными способами.
Боб на ножке
Боб на ножке – прическа с короткой задней частью и более длинной передней. Эта стрижка открывает затылок и выглядит объемной. Она создает интересный визуальный эффект, так как привлекает внимание к лицу и шее.
Пикси со слоями
Пикси со слоями красиво обрамляет лицо. Ее четкая форма позволяет сбалансировать черты. Такая прическа идеально подходит женщинам с круглой или квадратной формой лица.
Шикси
Стрижка шикси сочетает черты шегги и пикси. Она характеризуется небольшой длиной и градиентными лохматыми слоями.
В результате получается текстурированная прическа с удлиненными слоями около висков. В ней обязательно должна присутствовать челка.
“Чаша”
Стрижка “чаша” не только омолаживает, но и выглядит очень женственно. Она идеально подходит для прямых и тонких волос, так как позволяет легко ухаживать за ними.
Асимметричная пикси
В последнее время стала очень популярна асимметричная пикси. Одна из ее боковых сторон длиннее, чем другая. Такая прическа выглядит необычно и оригинально. Она идет женщинам с разными формами лица.
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Микробоб
Это одна из самых смелых версий боба. Длина этой стрижки доходит до подбородка. Микро-боб можно носить с челкой или без нее. Если вы немного распустите волосы, то придадите шевелюре больше движения.
Волнистый боб
Волнистый боб относится к многослойным стрижкам. Он состоит из V-образных слоев разной длины. Эта прическа придает шевелюре движение. Она очень проста в уходе. Достаточно нанести текстурирующий спрей и уложить волосы феном.
Базз кат
Эта ультракороткая стрижка создает очень смелый и молодой образ. Для усиления эффекта ее следует сочетать с яркой окраской, например, в платиновый блонд.
Френч-боб
Френч-боб – это стрижка длиной до линии рта с непринужденной воздушной челкой. Она открывает и подчеркивает черты лица. Вы можете сочетать эту прическу с разными видами однотонного окрашивания или мелирования.
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Гарсон
Гарсон – короткая стрижка, которая хорошо смотрится на коротких волосах. Она поможет вам обновить и освежить облик.
Эта прическа удобна, практична и проста в уходе. Стилисты рекомендуют носить ее с косым пробором и боковой челкой.
Тупой боб
Характерная черта этой стрижки – немного скошенная линия среза волос. Тупой боб не стоит укладывать слишком гладко. Небольшая взъерошенность придаст шевелюре больше объема, движения и текстуры.
Тупой боб подойдет женщинам с тонкими волосами. Эта прическа сделает шевелюру визуально более пышной и густой.
Микропикси
Эта прическа представляет собой изысканную минималистичную версию пикси. Ее носят с очень короткой челкой. Микро-пикси идеально подходит для овальных и круглых лиц. Стрижка выглядит очень женственно, несмотря на свою короткую длину.
Пикси с челкой
Пикси с челкой идеально подходит для удлиненной и овальной формы лица. Эта прическа прикрывает лоб и делает черты более сбалансированными.
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Вы можете выбрать любую челку – прямую, волнистую, взъерошенную или короткую. Исходите из вашей индивидуальности и эстетических предпочтений.
Пикси с начесом наверх
Добавьте к классической короткой стрижке пикси высокий начес. Его можно создать с помощью геля или мусса для укладки, а также фена с круглой щеткой или плойки. Зафиксируйте прическу легким лаком.
Эта версия пикси подойдет как для повседневной жизни, так и для особых случаев. Вы будете выглядеть безупречно и элегантно.
Панк-пикси
Панк-пикси – очень экстравагантная и смелая прическа. Она подойдет женщинам, которым нравится выделяться из толпы. Эта стрижка отличается длинными текстурированными слоями в верхней части и короткими прядями по бокам.
Чтобы уложить верхние слои, вам понадобится гель или мусс, а также лак с хорошей фиксацией.
Чтобы сделать эту прическу еще более смелой, сочетайте ее с окрашиванием или мелированием в необычные яркие тона.
Кудрявая пикси
Стрижка пикси подходит не только женщинам с прямыми волосами, но и обладательницам волнистых прядей. Она поможет вам подчеркнуть красоту локонов.
Женщинам с вьющимися волосами подойдет пикси с удлиненными прядями на макушке. Она позволит вам продемонстрировать локоны.
Заключение
Если вам нравится современный и смелый образ, то попробуйте эти стрижки. Они выглядят стильно и визуально омолаживают на десяток лет.
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