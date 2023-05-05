 

Море слез и роз: звезды собираются у гроба Валентина Юдашкина

05.05.2023, 12:55, Новости дня
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Леонид Якубович появился на кладбище первым.

За ним пришли Клара Новикова, Марк Тишман, Эвелина Хромченко, Владимир Винокур, Анита Цой, Игорь Гуляев, Александр Буйнов, Алена Кравец, Надежда Бабкина, Сергей Зверев, Дмитрий Песков, Бедрос Киркоров, Олег Газманов с женой Мариной, Таисия Повалий с мужем Игорем Лихутой. У каждого в руках огромный букет роз. У каждого на глазах – слезы и скорбь…



Венки прислали Андрей Малахов, культурный фонд “Артэс”, который проводил модные показы Юдашкина, Федерация художественной гимнастики Ирины Виннер…


Напомним, в 2016 году у Валентина Юдашкина было обнаружено онкологическое заболевание — рак почки. Оно стало причиной образования метастазов по всему телу, в том числе в голове, причем они распространились очень быстро, в течение года. А после перенесенной операции на голове в 2021 году у модельера развился острый остеомиелит, который изматывал его болями. Знаменитому модельеру стало резко хуже в середине апреля. За пару недель до смерти у гуру моды выявили анемию, и он в тяжелом состоянии был госпитализирован. Последние два дня модельер уже не приходил в сознание. В этом году он мог отметить 60-летие.


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