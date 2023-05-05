Мнение: Судьба полицейских

Сегодня в моем родном Сабинском районе Татарстана похоронили Айсафа Галиева, служившего начальником отдела по вопросам миграции ОМВД.

А в Казани простились с Марселем Мубаракшиным, служившим начальником отделения по организации работы дежурных частей УМВД Казани.

Парни погибли вечером 1 мая в городе Токмак Запорожской области. В 20:04 по городу было выпущено две ракеты. Одна из них попала в жилой дом, где квартировали трое прикомандированных сотрудников МВД Татарстана.

Мубаракшин и Галиев погибли на месте. Третий – получил ранения.

Пишут, что предварительно установлено, что в Токмак прилетели ракеты, выпущенные из американской системы HIMARS.

Начальник УМВД Казани, полковник Надир Закиров, выступая на церемонии прощания с Мубаракшиным, сказал, что погибший 19 лет своей жизни отдал службе в полиции: «Мы его помним как исполнительного дружелюбного сотрудника и требовательного руководителя. Он всегда готов был прийти на помощь. Когда обсуждался вопрос о командировании сотрудников на новые территории Российской Федерации, он вызвался одним из первых. Вместе с тем он был удивительно скромным человеком».

Руководитель аппарата главы Татарстана генерал-лейтенант Асгат Сафаров вспомнил всех погибших: «Ежедневно мы теряем родных и близких, тех, кто встал на защиту Родины. Марсель Мубаракшин с честью выполнил свой долг, он остался верен присяге до конца. Мы все скорбим о невосполнимой утрате».

Айсаф и Марсель – не первые татарстанцы, погибшие, защищая Родину на украинских территориях, включенных в состав России. И, видимо, не последние. Предпосылок, что Украины собирается капитулировать и вернуться к мирной добрососедской жизни с Россией, пока не видно.



Фотографии отсюда

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