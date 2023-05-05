 

Мнение: Судьба полицейских

05.05.2023, 22:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня в моем родном Сабинском районе Татарстана похоронили Айсафа Галиева, служившего начальником отдела по вопросам миграции ОМВД.

А в Казани простились с Марселем Мубаракшиным, служившим начальником отделения по организации работы дежурных частей УМВД Казани.

Парни погибли вечером 1 мая в городе Токмак Запорожской области. В 20:04 по городу было выпущено две ракеты. Одна из них попала в жилой дом, где квартировали трое прикомандированных сотрудников МВД Татарстана.

Мубаракшин и Галиев погибли на месте. Третий – получил ранения.

Пишут, что предварительно установлено, что в  Токмак прилетели ракеты, выпущенные из американской системы HIMARS.

Начальник УМВД Казани, полковник Надир Закиров, выступая на церемонии прощания с Мубаракшиным, сказал, что погибший 19 лет своей жизни отдал службе в полиции: «Мы его помним как исполнительного дружелюбного сотрудника и требовательного руководителя. Он всегда готов был прийти на помощь. Когда обсуждался вопрос о командировании сотрудников на новые территории Российской Федерации, он вызвался одним из первых. Вместе с тем он был удивительно скромным человеком».

Руководитель аппарата главы Татарстана генерал-лейтенант Асгат Сафаров вспомнил всех погибших: «Ежедневно мы теряем родных и близких, тех, кто встал на защиту Родины. Марсель Мубаракшин с честью выполнил свой долг, он остался верен присяге до конца. Мы все скорбим о невосполнимой утрате».

Айсаф и Марсель – не первые татарстанцы, погибшие, защищая Родину на украинских территориях, включенных в состав России. И,  видимо, не последние. Предпосылок, что Украины собирается капитулировать и вернуться к мирной добрососедской жизни с Россией, пока не видно.


Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01.23 / Отключают от аппаратов жизнеобеспечения: Жену Костомарова подпустили к койке

04.08.21 / Скандалы: «Звать вас никак, и дом ваш — ничей»

01.08.22 / В Китае выяснили, что воробьи распространяют коронавирус

06.05.22 / Junge Welt – «опасный перекос» — немецкие деятели культуры призвали Берлин остановить русофобию

26.08.22 / Комитет ГД по здравоохранению поддержал введение налога на лишние органы

10.01.22 / «Тоталитаризм точно не вечен, даже самый глухой и безнадежный»

15.07.22 / Белый дом отказался давать прогнозы по инфляции

23.11.22 / «Пощёчина Польше» — назначение Мельника на пост замглавы МИД Украины вызвало гнев Варшавы

03.09.22 / Политолог Соловейчик усомнился в росте средней зарплаты в Петербурге до 103 тыс. рублей

17.01.23 / Бербок призвала создать спецтрибунал над Россией на основе украинских законов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика