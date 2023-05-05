Мнение: Клерки и операторы ЭВМ больше не нужны

Джеффри Хинтон, один из отцов искусственного интеллекта, уволился из Гугла, когда осознал, что конкретно он натворил. По его мнению, ИИ представляют серьёзную опасность для человечества, и он хочет иметь возможность говорить про это открыто. Цитирую (ссылка 1, ссылка 2):

«Некоторые верили, что эти технологии могут стать умнее людей», — сказал Хинтон в интервью Таймс, — «Но большинство считало, что это далеко в будущем. И я тоже считал, что это произойдет через 30-50 лет, а то и позже. Однако сейчас я уже так не думаю».

Пока что мы ещё не дошли до точки, на которой ИИ сможет на равных конкурировать с умным человеком. Однако даже текущий ЖПТ-4 уже достаточно смышлён, чтобы заменить большую часть офисных работников.

Типичная работа в офисе подразумевает работу по инструкции, выполнение жёстко заданных должностных обязанностей. Пример из жизни — у корпорации есть пара сотен покупателей, с которыми каждый год надо перезаключать однотипные договора, с которыми надо делать сверки и обмениваться подписанными документами. Сейчас на такую работу в России сажают нескольких сотрудников, которые изо дня в день делают примерно одни и те же простые операции.

Полагаю, я общался с ЖПТ-4 достаточно, чтобы убедиться в его способности справиться с так называемой «первичкой» — с выдачей накладных, сверками и тому подобным. ИП Разгильдяев не отвечает на почту, так как его почтовый ящик переполнился? Робот напишет предпринимателю в Телеграм. Предприниматель не читает Телеграм? Робот позвонит голосом и выяснит, куда же можно отправить документы. Прислали подписанный договор, а там вместо печати ИП Разгильдяев поставили печать ООО Крот? Робот заметит ошибку и будет терзать контрагента, покуда тот не переделает всё нормально.

Также робот уровня ЖПТ-4 уже сейчас может заменить юристов, занятых технической работой по составлению текущих документов. Вообще, в юридических делах роботы почему-то особенно сильны, я бы на месте кабинетных юристов готовился к смене профессии заранее. Ещё ЖПТ-4 может заменить многих менеджеров, основная функция которых заключается в надзоре над подчинёнными. Требовать отчёты с подчинённых — довольно простая задача. Один раз составил служебную инструкцию, и робот тщательно за всем следит.

Наконец — чтобы закончить с примерами — ЖПТ-4 легко заменит первые две-три линии поддержки. Криво порезана пицца? Робот запросит фото, убедится в наличии проблемы и выдаст купон. Не получается подключить платёжный скрипт к интернет-магазину? Робот терпеливо и подробно расскажет клиенту, что надо делать, и в чём может быть причина сбоя. Ложное срабатывание фильтра матерной ругани на слово «хулиган»? Роботу хватит мозгов, чтобы разобраться в проблеме, заглянуть в словарь и исправить ошибку.

Повторюсь, я говорю не о каком-то гипотетическом будущем, я говорю о том, что можно сделать прямо завтра, уже существующими инструментами. И если в России пока что автоматизация идёт вяло, то на Западе массовые увольнения уже начались. К примеру, IBM остановила найм персонала, она собирается заменить роботом 8 тысяч сотрудников (ссылка). Грубые подсчёты показывают, что на этом корпорация сэкономит примерно 1 млрд долларов — вполне достаточная сумма, чтобы нанять отдел внедренцев, умеющих писать внятные инструкции для ИИ.

В России повторить подобное тяжело по двум причинам. Во-первых, нет нужного количества специалистов по ИИ: все свободные кадры уже заняты в разработке отечественных роботов. Во-вторых, для нормальной автоматизации пока что нужен конкретно ЖПТ-4 из Опен.Аи — остальные роботы ощутимо хуже. А доступ к этому роботу из-за санкций затруднён.

Мы теперь просто сидим и ждём, когда технология пойдёт в народ, станет свободной и бесплатной, типа Линукса. Вот что доступно широкой публике сегодня:

1. Система АутоЖПТ, которая позволяет настраивать робота для решения реальных задач — то есть не просто отвечать на дурацкие вопросы любопытных, а работать с конкретными документами конкретного ООО. Подробнее про АутоЖПТ можно прочесть, например, здесь и здесь.

2. Пиратский и полупиратский доступ к ЖПТ-4, пригодный для создания всяких автоматизированных систем (ссылка). Для корпораций, понятно, такое не подойдёт, а вот для какого-нибудь стартапа — вполне. Например, для стартапа по размещению в соцсетях миллионов комментариев с пропагандой условного Элгэбэтэнгельса.

3. Открытые модели роботов, которые можно скачать себе на компьютер и запустить локально (пример 1, пример 2). Свободные модели пока что значительно уступают ЖПТ-4, особенно если говорить с ними не на английском, однако даже они способны автоматизировать кое-какую рутину.

Энтузиасты уже делают из этих кирпичиков рабочие инструменты. Вот, например, голосовой помощник Ирина, которого можно установить на смартфон и подключить к ЧатуЖПТ (ссылка). Сейчас для настройки таких штук нужен сисадмин, но очень скоро обыватели получат «однокнопочные» приложения, которые можно будет установить в одно движение, без возни с докерами и питонами.

Кстати, про миллионы комментариев с пропагандой — это не шутка. Популярные соцсети практически бессильны против спамеров. Достаточно вспомнить, что в ЖЖ годами орудует спамер «теряю сознание от голода», а в соседней соцсети годами же в комментариях висит реклама «проверь свою девушку». Если даже с таким примитивным спамом модераторы справиться не могут, шансов что-то сделать со спамерами политическими, аккуратными, выдающими себя за реальных людей, у них ноль целых и ноль десятых. Как вы можете надеяться вытравить из квартиры тараканов, если вы не можете выгнать оттуда даже стаю бродячих собак? Когда до американских ципсо докатится волна прогресса, нас ожидает захватывающее зрелище.

Впрочем, это мелочи по сравнению с переделом трудового рынка. Конкретно в России автоматизация сотрёт миллионы рабочих мест условных «операторов ЭВМ» — то есть винтиков, которым для их работы никакие особые навыки не нужны. Как показывает опыт, уволенные не захотят осваивать новые профессии — они снова пойдут туда, где никакие навыки не нужны. На кассу в Пятёрочке, в такси, в курьеры… С одной стороны, у России есть буфер в виде мигрантов, которые в ходе экономических пертурбаций уедут домой, освободив места для уволенных клерков. С другой стороны, автоматизация-то будет везде, не только в России, так что многие мигранты наверняка предпочтут остаться у нас, но при этом снизить свои требования по зарплате. И, наконец, рабочие места, которые я перечислил — кассиры, таксисты, курьеры — тоже подлежат автоматизации, только позже.

Заморозить процесс, запретив ИИ в России законодательно, не получится. Во-первых, депутаты такое решение не примут, законодательная мысль не так быстра. Во-вторых, даже если ИИ в России запретят, это приведёт всего лишь к нашему экономическому поражению, так как другие страны у себя ИИ запрещать не будут. Таким образом, мы должны участвовать в гонке ИИ. Более того, нам весьма желательно занять в этой гонке первое или хотя бы призовое место.

Какая-то работа в этом направлении идёт. Яндекс нанимает специалистов по ИИ (ссылка). Сбер на днях представил своего собственного робота, ГигаЧат (ссылка). Есть у нас и аналоги Миджорни для рисования картинок (ссылка).

По моим ощущениям, Россия отстаёт сейчас от лидеров на несколько месяцев — к примеру, Кандинский 2.1 выдаёт весьма примитивные картинки, на уровне бесплатного Стейбл Диффужн. Может, ГигаЧат и хорош, но доступа к ГигаЧату Сбера у меня ещё нет, оценить его сообразительность я не могу. Полагаю, Россия должна вкладывать в разработку искинов больше денег и ресурсов, чем сейчас.

Глава ОпенАи рассказывал, что ЧатЖПТ тренировали на 10 тысячах видеокарт H100, каждая из которых стоила по 30 тысяч долларов (ссылка). Перемножаем одно на другое, получаем 23 миллиарда рублей. И это только железо — полагаю, общие расходы составят миллиардов сто, никак не меньше.

Выделяет сейчас кто-нибудь в России подобные ресурсы на исследования? Сильно сомневаюсь. Китайцы вот выделяют — они и в оборонных целях ИИ используют (ссылка), и свои суперкомпьютеры объединяют в огромную вычислительную сеть (ссылка). В США деньги льются мощной струёй, стартапам подбрасывают десятки миллионов долларов прямо на запуске, когда проекты находятся ещё на стадии воодушевляющей болтовни (ссылка). Даже деградирующая Британия считает нужным тратиться на ИИ (ссылка).

В России пока что дела обстоят не так хорошо — суммы, мягко говоря, не те. К примеру, в Сколково на разработку ИИ выделяют гранты размером до 100 млн рублей, то есть в тысячу раз меньше, чем нужно на создание аналога ЧатаЖПТ (ссылка).

Полагаю, прошло слишком мало времени, чтобы государство и корпорации, не говоря уже про обывателей, осознали всю масштабность подступающих перемен. Революционный ЧатЖПТ появился в конце ноября прошлого года, всего лишь 5 месяцев назад. Когда программисты выполнят рутинную работу по подключению ЖПТ-подобных роботов к реальному миру, будьте уверены, перемены ощутят все.

И вот напоследок ещё одна новость. Учёные научили нейросеть расшифровывать человеческие мысли (ссылка). Теперь полностью парализованные люди смогут разговаривать… а полицейские получат новый удобный инструмент для глубоких допросов подозреваемых. Ну что за удивительное время, чтобы жить!