Почему Этуш не хотел отпускать единственную дочь в США

6 мая со дня рождения советского актера Владимира Этуша исполняется 101 год. Его запомнили как смелого и достойного человека, отважного фронтовика, который 19-летним добровольцем отправился на фронт и защищал страну. Был ранен и получил вторую группу инвалидности. Несмотря на это, он стал успешным актером и прославился на всю страну. Сыграл почти в 70 кинокартинах.

Жизнь Этуша была насыщенной и очень непростой. Первая жена Нинель Мышкова ушла от него. После смерти второй жены, которая подарила ему единственную дочь, он не захотел жить в одиночестве и решил снова жениться. Его избранницей стала девушка на 40 лет моложе его. Владимиру Этушу на тот момент было 78, а ей 36. В то же время у Этуша возник внутрисемейный конфликт с единственной дочерью Раисой, хотя она никогда не была против его молодой пассии. Дочь не общалась с Этушем долгих семь лет. Все из-за того, что дочь захотела строить свою независимую от родителей личную жизнь, а властный отец не мог с этим согласиться.

Первый брак Раисы не сложился. Второй раз дочь Владимира Этуша решила выйти замуж за американца и уехать с ним жить в США. Эта новость шокировала Этуша, он плакал, когда дочь шла с избранником под венец. Однако и этот брак Раисы не удался. В третий раз дочь Этуша вышла за мужчину старше себя на десять лет.

“Работал в Москве, у него имелась своя компания по разработке газовых и нефтяных промыслов. Рожать ребенка я летала в Америку”, – вспоминала Раиса.

Помириться с отцом ей удалось, когда она вернулась с четырехмесячным сыном в Москву. Владимир Этуш встречал ее в аэропорту. Он был ужасно горд, что мальчика назвали в честь него. С тех пор их отношения потеплели.

Напомним, Владимир Этуш умер в 2019 году в возрасте 96 лет.