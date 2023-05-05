«Добром для Зеленского это не кончится» — Скотт Риттер о нападении украинских дронов на Кремль

Те, кто считает, что реакция Москвы на нападение украинских БПЛА на Кремль не должна быть суровой, придерживаются двойных стандартов и лукавят, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, если бы противники Вашингтона предприняли бы аналогичную атаку на резиденцию американского президента, то последовала бы незамедлительная и решительная реакция.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: На связи Скотт Риттер. Я обращаюсь к вам из российского Иркутска с кратким комментарием об атаке беспилотников на Кремль прошлой ночью.

Прямо сейчас существует мнение, что речь идёт о нападении, осуществлённом если не напрямую Украиной, то определённо по её приказу. И я думаю, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев высказался по этому вопросу лучше всего: режим Зеленского и самого Зеленского, вероятно, придётся ликвидировать, то есть убить.

Некоторые люди могут решить, что это довольно резкая реакция, но я прошу их задуматься над следующим. Если бы некая враждебная сторона заявила, что планирует напасть на Белый дом с помощью дронов, а затем дроны атаковали бы Белый дом, как вы думаете, сколько времени потребовалось бы Соединённым Штатам, чтобы стереть их (тех, кто выступал с угрозами. — ИноТВ) с лица земли? Ответ: не очень много.

Так что это двойные стандарты, немного лицемерия в этом случае. Украинцы говорят: «Мы планируем отправить беспилотники для атаки на Москву 9 Мая или накануне Дня Победы». А затем пара беспилотников прилетает в Москву и нападает на Кремль. Украина заявляла, что собирается это сделать, это было сделано, и теперь, я думаю, украинцы понесут за это полную ответственность.

Как и когда это произойдёт, решать только российскому правительству. Но я думаю, что настроения, выраженные Дмитрием Медведевым, широко распространены среди российского народа. Последует оплата по счетам, и добром для Зеленского это не закончится.

Спасибо, что дали мне возможность высказать мнение по этому вопросу, и я надеюсь, мы поговорим с вами в ближайшее время.

Дата публикации 05 мая 2023 года.

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