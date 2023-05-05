«Эпидемия одиночества» в США повышает риск преждевременной смерти

В Соединённых Штатах одиночество стало эпидемией, которая приводит к депрессии, тревоге и суицидальным мыслям, а также провоцирует физические болезни, заявил в эфире NBC главный санитарный врач США Вивек Мёрфи. Он добавил, что для борьбы с этой проблемой потребуются изменения не только в отдельно взятом человеке, но и в социальном устройстве всего общества, которое должно вернуться к живому общению.

Всё большей популярностью пользуются клубы ходьбы — и не только ради тренировки.

АМЕРИКАНКА: Ты общаешься с кем-то, чего мне вроде как не хватало.

Всё большему количеству людей не хватает такого общения, поэтому они чувствуют себя одиноко.

ВИВЕК МЁРФИ, главный санитарный врач США: Они подливают масла в уже разгоревшийся огонь.

Главный санитарный врач США доктор Вивек Мёрфи утверждает, что «одиночество — это эпидемия». Этой теме посвящён доклад на 80 страниц, который он сегодня публикует.

ВИВЕК МЁРФИ: Раньше проблемами общественного здравоохранения мы считали курение и ожирение.

СТЕФАНИ ГОСК, журналистка NBC News: То есть вы говорите, что одиночество по негативным последствиям для здоровья можно сравнить с курением?

ВИВЕК МЁРФИ: Да, в плане риска преждевременной смерти.

Половина взрослых американцев испытывают ощутимое одиночество, а среди молодёжи эта цифра ещё больше.

ВИВЕК МЁРФИ: Когда борешься с одиночеством и находишься в социальной изоляции, это повышает риск депрессии, тревоги и суицидальных мыслей, а также риск физических болезней.

Одиночество повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, а среди пожилых — деменции. Доктор Мёрфи отмечает, что выздоровление зависит не только от внутренних изменений человека, но и от изменений в обществе.

ВИВЕК МЁРФИ: На самом деле в нашей стране надо восстановить социальную инфраструктуру.

СТЕФАНИ ГОСК: Вы говорите о том, что надо изменить социальную структуру общества, которую создавали на протяжении десятка лет?

ВИВЕК МЁРФИ: Её создавали на протяжении десятка лет, но я уверен, что мы сможем её изменить, если сосредоточимся на этом и будем действовать сообща.

Среди его рекомендаций — заняться общественными организациями, повышать осведомлённость через учреждения здравоохранения и пересмотреть то, как мы используем технологии.

ВИВЕК МЁРФИ: Личное общение важно. У общения онлайн есть своё место и значение, но оно не может заменить общение вживую. Нам действительно нужны они оба.

Нужно развивать и поддерживать совместное времяпрепровождение лицом к лицу, потому что от этого зависит наше здоровье. Стефани Госк, NBC News.

Дата выхода в эфир 03 мая 2023 года.

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