Рупор тоталитарной пропаганды: Эрдоган должен уйти

Самые важные выборы 2023-го года.

Обложка журнала "Экономист" с характерными лозунгами "Эрдоган должен уйти" и "Спасите демократию".

К вопросу о том, на кого делает ставку Запад на выборах в Турции. "Друга Реджепа" явно будут пытаться в мае спровадить на пенсию и начать коррекцию курса Турции с возвратом ее к подчиненному положению.

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