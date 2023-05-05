Рупор тоталитарной пропаганды: Эрдоган должен уйти
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Самые важные выборы 2023-го года.
Обложка журнала "Экономист" с характерными лозунгами "Эрдоган должен уйти" и "Спасите демократию".
К вопросу о том, на кого делает ставку Запад на выборах в Турции. "Друга Реджепа" явно будут пытаться в мае спровадить на пенсию и начать коррекцию курса Турции с возвратом ее к подчиненному положению.
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Источник: Colonel Cassad
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