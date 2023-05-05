Мнение: Пригожин пошел ва-банк?
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Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеообращение сильно дискредитирующее руководство российского военного ведомства.
Обращаясь к президенту России, министерству обороны и Генштабу, Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут из-за нехватки боеприпасов. Но только после 9 мая, что бы не омрачать священный для россиян праздник – День Победы.
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Но Пригожин подстелил соломку, чтобы не обвинили в дезертирстве с передоврой. И в п.17 своего обращения потребовал директиву командующего спецоперацией, кому передать позиции в Бахмуте.
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Свое обращение Пригожин записал в окружении вагнеровцев. Мне интересно, только я подумал, куда могут направиться эти вооруженные люди, выйдя из Бахмута? Не на Москву же?
Скриншот с видео
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Источник: Ирек Муртазин
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