Мнение: Деревянный транзистор, стоимость сигарет в Финляндии и рецессия в Прибалтике

1. Возможно, шведы просто очень любят всё деревянное. Возможно им не даёт покоя слава их предков, которые изобрели шведские спички, шведские стенки и шведских деревянных лошадок. Так или иначе, современные шведы изобрели деревянный транзистор (ссылка):



«Да, деревянный транзистор медленный и громоздкий, но он работает и обладает громадным потенциалом», — сказал Исак Энквист из Линчепингского университета.

Нельзя сказать, что прежде никто не пытался сделать деревянный транзистор, пишет EurekAlert. Однако прошлые транзисторы из древесины могли регулировать только транспорт ионов. Устройство, созданное Энквистом и его коллегами, способно функционировать непрерывно и регулировать поток электричества без износа.

В качестве материала было выбрано пробковое дерево, обладающее подходящей структурой. Удалив лигнин и оставив только целлюлозные волокна с каналами, ученые заполнили их проводящим полимером PEDOT: PSS. Так получился проводящий электричество древесный материал, из которого был изготовлен функциональный транзистор: он может регулировать ток и выполнять свои задачи при избранном уровне выходного сигнала. Также он может включать и выключать энергию, хотя и с определенной задержкой: выключение занимает около секунды, выключение — пять секунд.

Изобретатели предлагают использовать древесный транзистор для управления электронными растениями — это еще одна область интересов инженеров этого университета. Большой канал такого транзистора позволяет в потенциале выдерживать более высокий ток, чем обычные органические транзисторы.

Впрочем, ученые подчеркивают, что главной причиной создания деревянных транзисторов была не практическая потребность в них, а научное любопытство.

2. Финский блогер stanislav_demba рассказывает в комментариях, как в Финляндии бросают курить (ссылка):



> Одежда, жвачка, сигареты и прочий ширпотреб стоят копейки.

Сигареты в этом списке лишние. Я бросил при цене 7,40 евро за пачку, сейчас уже в районе десятки. Не так много, но если курить пачку в день, то в год выйдет 3500 — уже не копейки для человека со средними доходами. Самые дешевые сигареты все равно будут стоить более 8 евро за пачку. Конечно в разных странах разные цены, но дешевыми сигареты всё равно не будут.

8 евро – это 675 рублей. Для сравнения, в России минимальная цена пачки составляет сейчас 112 рублей.

3. Очередной счёт выставлен за русофобию. В странах Прибалтики, не успевших ещё толком оправиться от последствий ковида, в конце прошлого года и в этом году идёт рецессия экономики. В Литве небольшая, 0,5%, в Эстонии поглубже – 4,1% по итогам четвёртого квартала (ссылка 1, ссылка 2). Латвия пока что показывает рост, однако по словам экспертов балансирует на грани (ссылка 3). Вообще, с учётом того, что реальной производящей экономики в Прибалтике осталось не так много, ВВП в основном состоит из сектора услуг, статистика там может при желании показать всё что угодно.

И это ещё следует учесть, что в прошлом году прибалтийские экономики получили приятный сюрприз в виде приехавших к ним эмигрантов из числа сторонников российской оппозиции. Что же будет, когда мигранты поиздержатся? Демографические прогнозы по Литве, Латвии и Эстонии сугубо отрицательные, население вымирает либо уезжает в Западную Европу. Энергия после событий прошлого года серьёзно подорожала, российский турист теперь в Прибалтику не поедет, экспорт в Россию стал гораздо сложнее. Ожидать какого-то заметного экономического роста в таких условиях не приходится.