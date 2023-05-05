 

Обнаружен новый побочный эффект, связанный с инъекциями для быстрого похудения

05.05.2023, 21:05, Разное
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Пластические хирурги Великобритании отмечают рост спроса на свои услуги у людей, которые недавно сбросили вес с помощью “инъекций для похудения”. Газета The Times пояснила о новом побочном эффекте этого метода быстрой потери веса.

Раджив Гровер, пластический хирург в Лондоне, пояснил о росте спроса на косметические процедуры за последние шесть месяцев. Пациенты чаще запрашивают филлеры для щечек, которые впали из-за быстрого похудения, а также для удаления дряблой кожи на челюсти, шее и веках. Специалист говорит, что всплеск спроса на услуги пластической хирургии связан с инъекциями от диабета, такими как Ozempic или Wegovy, которые используются для быстрого снижения веса.

Гровер предполагает, что быстрое старение может быть вызвано потерей веса от инъекций, которые делают диабетикам. Специалист говорит, что дряблая кожа шеи и нижней части лица является отличительной чертой этих пациентов.

Дженнифер Дойл, другой косметический хирург, считает, что люди могли столкнуться с побочными эффектами на лице, потому что использовали препарат, не предназначенный для этих целей. По ее словам, такие инъекции назначаются людям с ожирением, которые не могут контролировать чувство голода.

Сьюзан Массик, дерматолог из США, ранее предупреждала, что быстрая потеря веса может привести к ускоренному выпадению волос.


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